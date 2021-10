Vorankündigung: „Revolution auf Sendung“ #045 – Im Gespräch mit Dr. Pierre Krebs vom Thule-Seminar

In unserer nächsten Ausgabe von “Revolution auf Sendung” werden wir noch einmal das Gespräch mit Dr. Pierre Krebs vom Thule-Seminar führen. Vor fast genau zwei Jahren hatten wir den französisch-stämmigen Nationalisten Dr. Pierre Krebs als Gesprächspartner zum Thema “Dominique Venner” in unserer Sendung zu Gast. Viele Themengebiete konnten damals aus Zeitgründen nicht näher beleuchtet werden. Dies möchten wir in unserer 45. Ausgabe von von “Revolution auf Sendung” nachholen. Pierre Krebs wurde 1946 in Algier geboren. Er ist ein französischer Publizist und Verleger sowie einer der Vordenker der nationalen Bewegung in Deutschland. Selbstverständlich gehen wir auch wieder auf die parallel zur Sendung gestellten Fragen im Chat ein. Hinzu kommt neben den Vorstellung einer Sehenswürdigkeit auch eine CD- oder Lied-Besprechung. Abgerundet wird dies alles mit vielseitiger Musik.

“Revolution auf Sendung” – 31. Oktober 2021 – 20:00 Uhr

Die Sendung kann ohne eine Registrierung bei spreaker.com live oder im Nachgang angehört werden. Möchte man aber während der Live-Sendung Fragen im zur Sendung gehörenden Chat platzieren, muss eine kostenfreie Anmeldung bei spreaker.com erfolgen. Nutzt also die Möglichkeit, Fragen an unseren Gesprächspartner zu stellen! „Revolution auf Sendung“ wird einmal im Monat gesendet.

www.spreaker.com/revolutionaufsendung

