Tausende Bürger waren am Sonnabend, dem 18. Dezember in Bamberg auf der Straße und protestierten gegen die aktuellen Corona-Zwangsmaßnahmen. Schon am vergangenen Montag demonstrierten am selben Ort über 800 Bürger. Auch Mitglieder unserer Partei “Der Dritte Weg” waren wieder mit dabei.

Das System ist gefährlicher als Corona!