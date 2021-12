Auf nach Wittenberge!

Am Donnerstag, den 23.12.2021 ab 19 Uhr versammelt sich der Widerstand auf dem Marktplatz unter dem Motto “Wittenberge sagt Nein zur Corona-Diktatur!”.

Die Verhältnisse in unserem Land nehmen immer totalitärere Züge an, dabei spielt es keine Rolle, welche der etablierten Parteien gerade das Zepter der Macht schwingt. Was unter der Altkanzlerin Merkel (CDU) begonnen wurde, wird nahtlos durch die neue Ampelregierung unter Olaf Scholz (SPD) fortgeführt.

Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote, Ladenschließungen und ab dem 15. März 2022 die Impfpflicht für Pflegepersonal. Wer glaubte es kann nicht doller werden, dürfte jeden Tag eines besseren belehrt werden. Bundesweit gehen derweil fast jeden Tag Tausende Menschen auf die Straße, um für ihre/unsere Freiheit, ihre körperliche Unversehrtheit und die Zukunft unserer Kinder ein Zeichen des Widerstandes zu setzen. Die Herrschenden und ihre Steigbügelhalter aus der Systempresse schicken sich nun täglich an, diesen Widerstand zu kriminalisieren, aufzuspalten und kleinzureden.

Wir sind gut beraten, uns von den Verantwortlichen dieser künstlich herbeigeführten Krise nicht aufdiktieren zu lassen, wer mit wem gegen eben diese Feinde der Freiheit auf die Straße geht. Das Einzige, was sich in diesem Staat wirklich stetig radikalisiert, sind die Maßnahmen gegen das eigene Volk. Brutal und gewalttätig empfinden immer mehr Landsleute die Staatsmacht auf der Straße bei der Durchsetzung der selbigen und extremistisch wirken zunehmend die Forderungen sämtlicher etablierter Politiker im Umgang mit Ungeimpften.

Wir sagen Schluss damit! Wir lassen uns von den Feinden der Freiheit nicht auseinander dividieren, gemeinsam leisten wir am 23.12.21 in Wittenberge Widerstand, laut und sichtbar. Freiheit bekommt man nicht geschenkt, man muss sie sich erkämpfen!