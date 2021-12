Endlich! Kimmich hat es eingesehen und ist wieder einer der Guten

Jetzt ist es also amtlich. Wie jeder in diversen Medien nachlesen konnte, hat es Joshua Kimmich, der seit 2015 beim Bundesligisten FC Bayern München unter Vertrag steht, nach seiner “schweren” Coron- Erkrankung (oder doch nur Infektion?) endlich eingesehen, daß eine Impfung die endlosen Debatten und Anfeindungen um seine Person ein Ende bereiten wird. Der Profi des FC Bayern München sagte dem ZDF in einem Interview: “Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen.”

Julian Nagelsman, seit 2021 Trainer des Bundesligisten FC Bayern München, gab Kimmich Schützenhilfe indem er sagte: “Kimmich hat nicht alle Dinge verbockt, die im Land passieren“, und weiter: “Es geht nicht ganz spurlos an einem Menschen vorbei, wenn er durchs Dorf getrieben und verantwortlich gemacht wird für sehr viele Dinge, die im Land passieren und die garantiert nicht alle Josh Kimmich verbockt hat“. Kimmich sei kein Sündenbock: “Er hat für sich eine Entscheidung getroffen, die man akzeptieren muss“. Verschiedene Meinungen zuzulassen, sei für die Gesellschaft wichtig.

Wie ist das ganze einzuordnen? Knickte Kimmich ein, weil er dem ganzen Druck nicht mehr gewachsen war? Oder war es ein geschickter Schachzug? Immerhin spielt er dieses Jahr nicht mehr. Dann fällt er automatisch in den “Genesenenstatus”, in dem er erstmal 6 Monate seine Ruhe hat und sich die erhitzten Gemüter wieder beruhigen dürften. Auch seine Ankündigung zur Impfbereitschaft und die kleinlauten Erklärungsversuche ob seiner Impfverweigerung, muten doch eher wie das rumgestammel eines Neunjährigen, der in der Schule vom Nachbarn abgeschrieben hat. Eins hat er aber auf jeden Fall erreicht, jeder kann sich wieder aufs Fußballspielen konzentrieren. Sofern er geimpft ist.