Fürth: Tausende gegen Corona-Maßnahmen auf der Straße

Auch im fränkischen Fürth gingen heute am 11. Dezember 2021 mehrere tausend Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und die Impfpflicht zu demonstrieren. Nach einer ersten Meldung der Nürnberger Nachrichten war es mit 2800 Teilnehmern die bislang größte Demonstration in der Kleeblattstadt der letzten Jahre. Zahlreiche Passanten schlossen sich dem Demonstrationszug spontan an. Mit Parolen wie “Frieden, Freiheit, Demokratie” oder “Wir sind das Volk” bewegte sich der etwa einen Kilometer lange Demonstrationszug durch Fürth.