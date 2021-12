Köthen: Widerstand gegen die Corona-Diktatur

Angesichts der zunehmenden Verschärfung der faktischen Corona-Diktatur in der BRD ist unsere Partei “Der III. Weg” in Köthen seit Wochen aktiv.

Bürgerrechte werden beschnitten

Auch in Sachsen-Anhalt werde die Rechte der deutschen Bürger stark eingeschränkt. So gilt für private Treffen von Geimpften und Genesenen künftig eine Teilnehmergrenze von 50 Menschen, in den Schulen für alle Klassenstufen auch im Unterricht die Maskenpflicht sowie im Einzelhandel die 2G-Regel. Wir lassen das nicht unbeantwortet und zeigen uns solidarisch mit den geschädigten Betroffenen.

Protest nimmt stetig zu

Neben einer großangelegten Verteilaktion in der Bachstadt durch unsere Aktivisten besuchten diese auch wiederholt die wöchentlichen (Anti-Corona-) Spaziergänge.

Erfreulich ist, dass trotz zunehmender Polizeipräsenz und linker Denunzianten die Teilnehmerzahl regelmäßig steigt und die Köthener sich nicht länger einschüchtern lassen. Die Deutschen erkennen, dass das System und nicht Corona das Problem in der Krise ist.

Viele Bürger zeigten sich auch dankbar darüber, dass unsere Aktivisten sie über die anwesende Denunziantin und dubiose Antifa-Journalistin S. Heide aufklärten. Weswegen die Dame mitsamt ihrem Begleiter nicht für ein Gespräch bereit war und lieber schnellen Schrittes zum Auto lief, ließ sich abschließend leider nicht klären.

10 Punkte-Programm gegen Corona

Solidarität und reale Lösungsansätze sind das Gebot der Stunde. Unsere Partei “Der III. Weg” kritisiert aber nicht nur. Wir zeigen konkrete Lösungen auf und haben ein 10 Punkte-Programm zur Beendigung der Corona-Krise. In Schönebeck wurde nun ein Teil der Bürgerschaft über unsere nationalrevolutionären Forderungen informiert.

Covid-19 ist ausschließlich im medizinischen Notstand eine Gefahr für die Volksgesundheit Intensivbetten und Personal aufbauen und vorhalten Keine Einschränkung der Freiheitsrechte Volkswirtschaft und Volksgesundheit bewahren Herdenimmunität und Impfungen nur auf freiwilliger Basis, kein Impfzwang Einheitliche Regeln für Bund und Länder Mediale und politische Hysterie beenden Gesundheitswesen verstaatlichen Seuchenschutzbehörde aufbauen Wirtschaftliche und medizinische Unabhängigkeit

Sei auch du bei den nächsten Aktionen dabei und melde dich bei uns unter: [email protected]