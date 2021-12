Nürnberg: Mehrere tausend Menschen gegen Impflicht auf der Straße

Auch in der Lebkuchenstadt Nürnberg protestierten am Montagabend wieder mehrere tausend Menschen gegen die Einführung der Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen der Regierung. Vom Kornmarkt aus spazierten die Teilnehmer zu Trommelrhythmen über den Frauentorgraben und Hauptbahnhof wieder zum Ausgangspunkt. Am Wegesrand gab es durchweg Zustimmung für das Anliegen der Demonstranten. Unter den Demonstranten, von Jung bis Alt waren auch wieder Aktivisten unserer Partei, die die Proteste unterstützten. Die Polizei hielt sich während des gesamten Aufzugs zurück und beschränkte sich lediglich auf die Verkehrsregelung.