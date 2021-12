Die Tage vor Weihnachten sind in normalen Zeiten, die Tage voller Vorfreude. Dieses Jahr war es wieder ein Jahr voller Verbote und Einschränkungen. Hunderte Menschen gingen in den Tagen vor Weihnachten in Städten wie Bamberg, Ebern und Lichtenfels auf die Strasse. Sie alle sind mit den Corona-Zwangsmaßnahmen nicht einverstanden und trugen ihren Unmut auf die Strasse.

Auch Akivisten aus Oberfranken, waren an diesen Tagen vor Ort.

Das System ist gefährlicher als Corona!