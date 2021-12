Polizei stoppt Spaziergänge in der Neckar-Alb Region

Am Abend des 20. Dezember hat die Polizei in der Neckar-Alb Region mindestens zwei Spaziergänge gestoppt. In Tübingen waren ca. 150 Menschen auf der Straße. Die Polizei war unter anderem mit Polizeireitern vor Ort. Als es zu einer Auseinandersetzung mit Linksextremen kam, trennte die Polizei die Gruppen und erteilte zirka 40 Platzverweise. In Reutlingen wurde ein Spaziergang in der Gartenstraße gestoppt. Die friedlichen Demonstranten wurden eingekesselt, kontrolliert und erhielten Platzverweise.