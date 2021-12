Oh du wundervolles Sachsen,

wo tapf´re Herzen wachsen.

Ein Volk das schnell revoltiert,

wenn man es frech schikaniert.

Du wunderschönes Sachsen, so reich an Geschichte,

von Kästner, Bartholdy, Leibniz, Lessing bis Fichte.

Du warst so vielen großen Geistern eine tragende Barke,

für Bach, Körner, Wagner, May und August der Starke.

Du aufrichtiges und ehrliches Sachsen,

freiheitsliebend, direkt heraus, redest du wie dir der Mund gewachsen.

Wenn Recht zu Unrecht wird, da kocht dem Sachsen schnell das Blut,

dann brodelt im Herzen eine feurig, heiße Glut.

Welch Sachsen! Wehe dem der dir dein Recht abspricht,

dann stehst du trotzig auf der Straße und versperrst die Sicht.

Auch durch die Corona Zwangsauflagen lässt du dich nicht erweichen,

du stellst dich tollkühn quer auf allen Weichen.

Respekt Sachsen, selbst die New York Times* hat von dir gehört,

und schreibt davon wer hier den Corona Wahnsinn stört.

Es bleibt, wehe dem der über die Sachsen knechtend quatscht,

denn – dann „kricht a ene geglatscht!“

*17.11.2021