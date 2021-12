Spaziergänge in Oberfranken

Am Montagabend trafen sich wieder hunderte Bamberger zu einem Spaziergang durch die Domstadt. Sie zeigen so ihren Unmut gegen die aktuellen Corona-Zwangsmaßnahmen.

“Wir sind das Volk” schallt es durch die Domstadt Bamberg!

Auch in Lichtenfels trafen sich hunderte Menschen, mit einer Kerze in der Hand und auch hier waren die aktuellen Zwangsmaßnahmen Thema. Wenige Kilometer entfernten in Bad Staffelstein waren auch hunderte Bürger vor dem Rathaus und zeigen so ihren Protest gegen die Geiselungen dieses Systems.

Gegen eine Impfpflicht! Gegen die aktuellen Corona-Zwangsmaßnahmen!

Das System ist gefährlicher als Corona!