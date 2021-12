Start der ersten Verteilaktion „Das System ist gefährlicher als Corona“ im hessischen Niederaula

Da die Corona-Zwangsmaßnahmen erneut rasant an Fahrt aufnehmen und es zu einer immer größeren Spaltung unter Deutschen kommt, starteten Aktivisten aus Osthessen die erste Verteilaktion in Niederaula und Umgebung. Ein Ziel dieser Aktion war und ist es, Jeden auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen und zum Selbst Aktiv-werden zu bewegen. Die hessischen Aktivisten werden die Aufklärungsarbeit in naher Zukunft fortsetzen, um auch über andere Missstände zu informieren.