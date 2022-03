Berlin/Brandenburg: “Tierschutz verpflichtet!”

Seit dem Bestehen unserer nationalrevolutionären Bewegung war es uns ein wichtiges Anliegen, uns für einen konsequenten Tierschutz einzusetzen. In zahlreichen Stützpunkten unserer Partei “Der III. Weg” und selbstverständlich auch in unseren Büros wurden und werden ganzjährlich Tierfutterspenden gesammelt, um ehrenamtliche Tierheime und Gnadenhöfe zu unterstützen. Auch die Stützpunkte in Berlin und Brandenburg beteiligen sich regelmäßig an dieser bundesweiten Kampagne unserer nationalrevolutionären Bewegung. Gerade seitdem der Corona-Wahnsinn unser aller Leben schwer getroffen hat, leiden auch viele ehrenamtliche Einrichtungen, die im Bereich Tierschutz tätig sind. Viele dieser Tierheime und Gnadenhöfe sind sowieso auf Spenden angewiesen und arbeiten großteils mit entsprechenden Existenzängsten. Die eingeführten Gesetzgebungen in Zusammenhang mit der sogenannten “Corona-Pandemie” haben die Situation drastisch verschlimmert. Etliche Einrichtungen mussten ihren Betrieb einstellen.

Nationalrevolutionäre leisten Abhilfe

Mit über einer Tonne Tierfutterspenden konnten Aktivisten unserer Stützpunkte Berlin/Brandenburg in einigen solcher ehrenamtlichen Einrichtungen Abhilfe schaffen. Ein großer Dank gilt hier allen Berliner und Brandenburger Landsleuten, die großzügig Spenden abgegeben haben. In Zossen, Falkensee und einer Einrichtung im Landkreis Märkisch-Oderland wurden in den vergangenen Tagen die gesammelten Spenden zuverlässig abgeben.

Die Freude der Betreiber war überall zu spüren, was unser Engagement in dieser Richtung vollumfänglich bestätigt. Natürlich werden auch in Zukunft Tierfutterspenden von unseren Aktivisten eingesammelt und entsprechend abgegeben, denn Tierschutz verpflichtet auch und gerade in Berlin/Brandenburg.

Spenden können an allen Infoständen unserer Partei abgegeben werden. Wer spenden möchte, kann sich auch gerne persönlich bei uns melden.