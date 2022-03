Die Impfpflicht ist verfassungswidrig!

„Die Impfpflicht ist weder geeignet noch erforderlich noch angemessen, um die Zahl der schweren Erkrankungen effektiv zu senken und eine signifikante Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.“ Die Impfpflicht ist „nicht angemessen aufgrund eines hohen Risikopotentials“. Die „gegenüber anderen Impfungen gemeldeten Nebenwirkungen sind enorm”, ausserdem ist „von einer Quote von mindestens 80 Prozent nicht gemeldeter Verdachtsfälle auf Impfnebenwirkungen“ auszugehen.

Diese Aussagen stammen nicht etwa von ewig-gestrigen “Corona-Leugnern” und Impfgegnern, sondern von 81 Wissenschaftlern. In einem Brief an den Bundestag heißt es: Eine Impfpflicht ist „nicht erforderlich, nicht angemessen und damit verfassungswidrig“. Die Mediziner, Psychologen, Juristen, Physiker, Literaturwissenschaftler und Chemiker schlussfolgerten nach umfangreichen Recherchen, dass eine Impfpflicht nicht angemessen und sogar verfassungswidrig sei, sollte sie denn kommen. Auszüge aus dem Papier:

-Eine Impfpflicht ist nicht angemessen, denn die verfügbaren Impfstoffe sind nicht nur nicht sicher, sondern haben ein bisher nie dagewesenes Risikopotential: a) gemessen daran, dass es sich bei den COVID-19-Impfstoffen um unter besonderen Bedingungen bedingt zugelassene neuartige Medikamente handelt, deren mittel- oder langfristiges Risikopotential nicht hinreichend untersucht wurde.

-Das grundrechtlich geschützte Selbstbestimmungsrecht verbietet es, den Einzelnen zu seinem eigenen Schutz zur Impfung zu verpflichten. Verfassungsrechtlich kommt nur das Ziel des Fremdschutzes infrage, wobei es nicht um den absoluten Ausschluss jeglicher Gefährdung der Gesundheit Dritter gehen darf, den der Staat auch sonst nicht garantieren kann.

-Die Geeignetheit einer Impfpflicht ist zweifelhaft, weil die verfügbaren COVID-Impfstoffe keine ausreichende Immunität und damit keinen ausreichenden Fremdschutz erzeugen.

-Mit dem Auftreten der Omikron-Variante gilt, dass die Zahl der Erkrankungen mit schwerem Verlauf das Niveau einer normalen saisonalen Grippe erreicht hat.

Der genaue Wortlaut des 70 Seiten umfassenden Papiers ist als PDF-Datei zur Einsicht erhältlich.

Inwiefern sich unsere Politiker von diesen schlagkräftigen Argumenten überzeugen lassen, ist zur Zeit nicht absehbar. Eine große Anzahl selbsternannter Virologen wird nicht müde, ständig neue Horrorszenarien herbei zu lügen, um das Volk in Angst und Schrecken zu halten.

Österreich setzt dagegen die ab 15. März greifende Impfpflicht gegen das Corona-Virus – vorerst – aus. Die Impfpflicht sei bei der vorherrschenden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig, sagte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Mittwoch in Wien auf einer Pressekonferenz. Die Entscheidung basiert auf dem neuesten Bericht einer Expertenkommission.

Mal sehen, ob die BRD wieder einmal einen Sonderweg beschreitet, oder sich der Vernunft beugt. Nichtsdestotrotz gilt es, den gewaltlosen Widerstand weiter auf die Straße zu bringen und dem System die rote Linie aufzuzeigen.