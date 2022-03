Jugend voran – Sachsen-Anhalt mobilisiert

Nachdem sich im letzten Jahr die Jugend in Berlin/Brandenburg und Anfang dieses Jahres die Jugend in Sachsen formiert hatte, ziehen junge Aktivisten aus Sachsen-Anhalt nun nach.

An diesem Wochenende fiel in Klötze (Altmark) und Gommern (Jerichower Land) der Startschuss zur Mobilisierung im mitteldeutschen Bundesland. Junge Nachwuchsaktivisten verteilten teilweise bis in die Nacht hinein tausende Flugblätter der nationalrevolutionären Jugend.

Warum die NRJ?

Ein jeder, der zu uns stößt, hat seinen eigenen persönlichen Beweggrund. Oft ist es der Stress im Alltag, dem man zu entfliehen versucht. Andere berichten von Unzufriedenheit und schlechten Erfahrungen bei vergangenen Gemeinschaften.

Ziel ist es, langfristig eine wirkungsvolle aktive Jugend zu schaffen und dem modernen Zeitgeist eine passende Alternative in Form von Gemeinschaft zu bieten. Perspektivlosigkeit, Distanzierung zur Heimat und dem eigenen Volk, ein fehlendes Wertesystem, mangelnde Disziplin und die dauerhafte Konfrontation mit negativer medialer Berichterstattung führen die heutige Jugend zu einem aussichtslosen Kampf mit sich selbst.

Das Resultat sind meist psychische Krankheiten wie Depressionen oder Angstzustände – um nur zwei Beispiele zu nennen.

Wir reichen euch die Hand und geben euch die Möglichkeit, eure Jugend aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Wir bieten euch eine aktive Gemeinschaft, bestehend aus erfahrenen Aktivisten und jungen Freiheitskämpfern.

Was bieten wir?

Regelmäßig organisiert die AG Jugend Veranstaltungen und Aktionen.

Zu unserem Angebot gehören unter anderem:

sportliche Aktivitäten jeglicher Art, drinnen sowie draußen

gemeinschaftliche Abende, die individuell gestaltet werden können (z. B. Liederabende oder in Form einer offenen Gesprächsrunde)

kulturelle Weiterbildung

weltanschauliche Seminare sowie Rechts- und Sicherheitsschulungen

u. v. m.

Welche Qualifikationen bringst du mit?

Einsatzbereitschaft und einen festen Willen

eine nationale Überzeugung und die dazugehörige Liebe zur Heimat und zum eigenen Volk

den Drang nach Veränderung

Du bist zwischen 14 und 25 Jahre alt, kommst aus Sachsen-Anhalt und bist der Meinung, wir entsprechen deinen Vorstellungen?

Du möchtest dich uns anschließen?

Dann nimm Kontakt zu uns auf!

WhatsApp: 0159-02711721

Threema: RD753N6K

E-Post: [email protected]

Weltnetzseite der NRJ (Nationalrevolutionäre Jugend): http://www.NR-JUGEND.de

JUGEND VORAN!