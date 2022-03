Klaus Armstroff spricht am 26. März in Olpe!

Am 26. März treffen wir uns wieder um 20:00 Uhr am stadtbekannten Denkmal „Im Weierhohl“, um zu einem ehrenden Andenken anlässlich der Bombardierung der sauerländischen Kleinstadt Olpe am 28. März 1945 zusammenzukommen. Wie schon zuvor treten wir jedoch nicht an, um als melancholische Trauergesellschaft jedes Jahr aufs Neue unsere Toten zu Grabe zu tragen, sondern als Bewegung der Gegenwart. Besonders in diesen Zeiten, ist unser Anliegen aktueller denn je! Als ersten Redner können wir unseren stellvertretenden Parteivorsitzenden Klaus Armstroff als Redner ankündigen.

Weitere Infos finden sich hier.