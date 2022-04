Umweltschutz ist Heimatschutz! – Aktionstag in der Landeshauptstadt Erfurt durchgeführt

Der Monat März läuft bei unseren thüringer Stützpunkten unserer nationalrevolutionären Bewegung unter dem Motto “Umweltmonat”. Daher machten sich die Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” am Sonntag in der Landeshauptstadt Erfurt auf, um öffentlichkeitswirksam auf die Vermüllung der Stadt hinzuweisen.

Säckeweise Müll konnte eingesammelt werden. Darunter war alles Mögliche zu finden, angefangen von unzähligen Masken, die im Zuge der Corona-Hysterie achtlos weggeschmissen wurden, bis hin zu einem ganzen Sack Dämmwolle, der illegal entsorgt wurde.

Als wahre Müllhalde entpuppte sich das Areal rund um den “Mc Donalds”-Parkplatz. Hier scheinen durch die schlechte Ernährung besonders rücksichtslose Gestalten gewütet zu haben. Entsprechende Kunden wurden von uns angesprochen und mit Infoblättern zum Thema versorgt. Die Mitarbeiter des ungesunden Fastfood-Restaurants, das weltweit als Sinnbild des amerikanischen Imperialismus gesehen wird, waren leider nicht bereit, mit uns zu sprechen.

Auch einige Anwohner wurden durch die Aktion aufmerksam. “Wir beobachten das schon eine Weile, wie die Straßen hier verschmutzt werden und finden es gut, dass mal jemand handelt” so zum Beispiel die Aussage einer älteren Dame.

Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass die gesamte Gesellschaft in der BRD völlig verroht ist und nur wenig Rücksicht auf ihre Lebensumwelt nimmt. Man spricht zwar immer gerne von Zivilisation, aber zivilisiert sind hier nur die wenigsten. Gerade die Städte sehen sich einer immer größeren Vermüllung, hervorgerufen durch eine völlig dekadente Konsum- und Wegwerfgesellschaft, ausgesetzt. Bezeichnend waren hier auch bundesweit die sogenannten “Fridays for Future”-Demos, deren Teilnehmer, anstatt ernsthaft etwas für die Umwelt zu leisten, nur riesige Müllberge hinterließen. In einer vom totalen Individualismus geprägten Zeit fühlt sich eben keiner mehr für den anderen verantwortlich und somit schon gar nicht für seine Umwelt oder die Natur.

Wir Nationalrevolutionäre lieben aber unsere Heimat mit all ihren Lebewesen und möchten auch unseren eigenen Lebensraum vor schädlichen und sinnlosen Zivilisationsabfällen nachhaltig schützen.

Umweltschutz ist Heimatschutz!

Wir haben nur eine Heimat, diese gilt es zu schützen.

Weitere Aktionen zum Thema Umweltschutz werden folgen, wir reden nicht, wir handeln.

Es fängt bei dir an, in welcher Welt willst du Leben? Schließe dich unserer nationalrevolutionären Bewegung an und werde aktiv für deine/unsere Heimat.