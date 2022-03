Vom Sinn der Monatsnamen: Lenzing (März)

Als dritter Monat – ruft mich Lenzing,

denn ich bin schon ein fröhlich Ding.

Entlehnt aus dem germanischen Wort für „länger“,

vertreibt die Sonne die Zeit der Dunkelgänger.

Endlich gewinnt der Tag die Oberhand,

befreiend flutet Sonnenlicht das Heimatland.

Baldur erwacht mit seiner Gemahlin Nanna,

und Poeten jubeln „Hurra, der Lenz ist da“.

In mir wird deutlich, als Tor zur Wende,

die kalte Dunkelheit geht bald zu Ende.

Der Name Lenzing ist neu, in Anlehnung an die Bedeutung Lenz für Frühling. Das Drängen und Suchen nach Neuem wird immer mächtiger, es macht sich wohl auch gewaltsam freie Bahn. Der Wandertrieb wird wach, Kriegszüge beginnen nicht selten in diesem Monat. Bei den Römern war deshalb der Monat dem Kriegsgott, dem Mars, geweiht. Daher stammt der lateinische Name März.

Der Lenzing kommt gegangen,

im Weiher bricht das Eis,

die ersten Kätzchen prangen,

die Berge sind noch weiß.

Doch muß der Winter weichen,

mag es auch nochmal schnein,

wenn Tag und Nacht sich gleichen,

dann zieht der Frühling ein.

Verfasst von manfred Roeder aus “Deutscher Jahrweiser”

Mit dem Christentum kamen – wie so vieles andere Fremde – auch die römischen Monatsnamen in Gebrauch und verdrängten die nach unserem Sprach- und Volksempfinden viel ausdrucksvolleren alten Monatsbezeichnungen, die den Ablauf des Jahres versinnbildlichen. Wir können nicht bei allen Monatsnamen auf die Bezeichnungen unserer Vorfahren zurückgreifen, aber wir können und wollen deutsche Namen für die Zeitabschnitte des Jahres wählen, die dem deutschen Sprachschatz entstammen und in denen die Verbundenheit mit dem Naturgeschehen zum Ausdruck kommt. Den Sinngehalt dieser Bezeichnungen und sein Zusammenhang mit der Bewegung des Jahreskreises gilt es in unseren Reihen sowie im deutschen Volk zu verbreiten. Von verschiedenen Neubildungen, von denen diejenigen mit der Endung =mond (Eismond usw.) eine Zeitlang gebräuchlich waren, haben sich die folgenden am meisten durchgesetzt:

Hartung = Januar

Hornung = Februar

Lenzing = März

Ostermond = April

Wonnemond = Mai

Brachet = Juni

Heuert = Juli

Ernting = August

Scheiding = September

Gilbhart = Oktober

Neblung = November

Julmond = Dezember

