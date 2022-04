Nur 2% Impfwillige im Falle einer Impfpflicht

Mit einer gesetzlichen Impfpflicht würden sich nur ganze 2 Prozent der bis heute Ungeimpften an die Nadel zwingen lassen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Allensbach-Instituts im Auftrag des Berufsverbands der Präventologen.

Präventologe ist ein Gesundheitsberuf, der auf die Gesundheitsförderung des Einzelnen sowie der gesamten Bevölkerung ausgerichtet ist. Daß eine Impfpflicht mitsamt den horrenden Bußgeldern den erwünschten Erziehungseffekt bringen würde, glauben immer weniger Menschen. Denn eine große Mehrheit der ungeimpften Befragten, 61 Prozent, würde im Falle der Impfpflicht-Einführung sogar Bußgelder auf sich nehmen oder sich von der Pflicht befreien lassen. Aber auch wenn sich die Hälfte der Unentschlossenen zur Impfung entscheiden würde, was sehr optimistisch gedacht ist, würde das die Impfquote ab 16 Jahren nur um 1,7 Prozent steigern. Davon abgesehen, daß eine Impfpflicht an dem zur Zeit herrschenden Infektionsgeschehen nichts ändern könnte, würde sich auch keine nennenswerte Steigerung der Impfquote einstellen. Die Einführung der Impfpflicht in Österreich bestätigt diese Vermutung.

Ladenhüter Novavax

Auch wenn prominente Lichtgestalten wie Sahra Wagenknecht oder Joshua Kimmich mit dem Warten auf besagten Totimpfstoff mutmaßlich Zeit gewinnen wollten, hält sich der Ansturm auf besagten Impfstoff in Grenzen. Denn ganz so tot ist dieser Impfstoff nun auch wieder nicht. Fälschlicherweise wird der Impfstoff als sogenannter Totimpfstoff deklariert. Das Serum von Novavax ist allerdings ein Impfstoffkandidat auf Proteinbasis, wie unter anderem das US-Unternehmen auf seiner Webseite schreibt. Es zählt damit weder zu der Gruppe der Vektor-Impfstoffe, noch zu der Gruppe der mRNA-Impfstoffe. Lauterbach schrieb dazu einmal: „Stimmt zwar. Aber weil so viele Ungeimpfte nur Totimpfstoff wollen, warum auch immer, wird bald erhältliches Novavax als solcher bezeichnet.“ (Siehe: fr vom 29.12.2021)

Resümee: Auch Totimpfstoffe, ob sie es nun sind oder nicht, werden Impfskeptiker nicht überzeugen!