Am 8. Mai Mario Schulz für die Prignitz wählen! (+Video)

Morgen am 8. Mai 2022 wird in der Prignitz (Brandenburg) ein neuer Landrat gewählt. Der Nationalrevolutionär Mario Schulz hat hierfür ebenfalls seinen Hut in den Ring geworfen und kämpft um dieses Amt. Als Scharnier zwischen der Landesregierung und den Kommunen im Landkreis kann er hier maßgeblich in die regionale Politik miteingreifen. Als Einzelkandidat hat unser Mitglied mit einer großartigen Wahlkampfmannschaft in der Region alles gegeben, um unsere weltanschaulichen Standpunkte den Prignitzern näher zu bringen.

Interviews in Zeitungen und Fernsehen, Podiumsdiskussionen, tausende Infobroschüren und Plakate, Werbe und Lautsprecherfahrten, die komplette Prignitz wurde aufgerollt. Morgen entscheidet der Wähler, ob der Ist-Stand beibehalten wird und sich der Landkreis weiter selbst abschafft, oder ob die Prignitz wieder eine Heimat mit Zukunft für unsere Landsleute wird.

Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ drückt unserem sympathischen Kandidaten Mario Schulz die Daumen. Als selbstständiger Bauer aus der Region, steht Mario Schulz für ein besseres Deutschland ein und wirkt dabei im Gegensatz zu den etablierten Kandidaten der bunten Republik bodenständig und authentisch.

Lieber Prignitzer, am 8. Mai 2022 Mario Schulz wählen – für unsere Heimat und eine lebenswerte deutsche Zukunft!