Aktionen zum 17. Juni in Berlin

Anlässlich des 69. Jahrestages des 17. Juni 1953 fanden in Berlin zahlreiche Aktionen und eine Saalveranstaltung statt.

An etlichen Gedenkorten in der Hauptstadt wurden Kerzen entzündet und Blumen niedergelegt. So fanden sich Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ in Zehlendorf, Kreuzberg, Reinickendorf und Friedrichshain ein und besuchten Denkmäler zum 17. Juni.

Am Abend des 17. Juni 2022 fand in Berlin eine Saalveranstaltung unter dem Motto „17. Juni 1953 Volksaufstand – Wir wollen frei sein!“ statt. Im gut gefüllten Saal referierte als Gastredner der Stadt- und Landrat Tony Gentsch aus dem sächsischen Plauen zum Thema und spannte gekonnt den Bogen von damals in die Gegenwart. Die Unzufriedenheit im Volk wächst und noch immer treibt und motiviert die Menschen in diesem Land der Freiheitsdrang. Mit dieser Veranstaltung fanden die Aktionstage in Berlin einen würdigen Abschluss.

Der Fokus liegt nun in der Vorbereitung zum 70. Jahrestag im kommenden Jahr, hier gilt es, den Widerstand gegen die herrschenden Zustände spürbar auf die Straße zu tragen.