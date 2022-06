Bundesanwaltschaft schlägt gegen volkstreuen Bücherverlag zu

Zum ersten Mal in der unrühmlichen Geschichte des BRD-Regimes hat es ein Bücherverlag geschafft, von der Gesinnungsjustiz dieses Systems allein aufgrund der Neuverlegung historischer Bücher – nach Angabe des Betreibers als wissenschaftliche Quellentexte – als „kriminelle Vereinigung“ eingestuft zu werden.

Ein Verlag als „kriminelle Vereinigung“

Bereits im Dezember 2020 hat es eine Razzia gegen den „Schelm“-Verlag gegeben, die aber wirkungslos blieb, da sich der Betreiber des Verlags an einem unbekannten Ort im Ausland aufhält. Dieses mal jedoch wurde die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit dem Fall betraut, die seit 14. Mai 2022 das Verfahren führt. Bei einer erneuten Razzia am vergangenen Mittwoch wurden die Wohnungen von vier Personen in Sachsen und Brandenburg durchsucht, denen man vorwirft, den Vertrieb des gänzlich zensurfreien Verlages organisiert zu haben und damit Mitglied einer „kriminellen Vereinigung“ zu sein. Zwei Männer aus Sachsen, die in der Vergangenheit als NPD-Lokalpolitiker aktiv waren, wurden festgenommen und nach Karlsruhe geflogen, um sie dem Haftrichter vorzuführen. Obwohl nicht einmal feststeht, wer den weiter laufenden Vertrieb nach der Razzia 2020 betreibt, die dem standhaften Verlag nichts anhaben konnte, nahm die Generalanwaltschaft die Aufnahme des Verfahrens sofort zum Anlass, die im Jahre 2020 bereits schon durchsuchten Personen der „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ zu beschuldigen.

Kriminalisierung Andersdenkender

Nachdem in der Vergangenheit bereits schon diverse Aktivistengruppen, Chatgruppen oder auch Musikbands mit dem vernichtenden Stigma einer „kriminellen Vereinigung“ belegt wurden, geht das Regime jetzt auch gegen Bücherverlage vor, die dem herrschenden Zensurapparat trotzen und der Öffentlichkeit nachgedruckte Dokumente der Zeitgeschichte zur freien Geschichtsforschung – ohne der lästigen Kommentierung von BRD-Meinungsblockwarten – zur Verfügung stellen. In der BRD ist nichts mehr unmöglich geworden, um den von den Herrschenden angestrebten linkstotalitären Gesinnungsstaat auch mit Hilfe der Kriminalisierung jeglicher andersdenkender Gruppen durchzusetzen.