Dauerhafter Maskenzwang in der BRD soll obligatorisch werden

Die Bundesregierung plant laut Medienberichten eine erneute Ausweitung des Maskenzwanges ab Herbst. Von Oktober bis Ostern soll generell die Verpflichtung zum Tragen einer Maske bestehen. Die diesbezügliche Entscheidung steht aber vorgeblich noch unter dem Vorbehalt einer positiven Bewertung der Maßnahme durch einen eingesetzten „Sachverständigenausschuss“. Offen sei auch noch, ob der Maskenzwang für Schüler gelten solle. Eine negative Bewertung des Maskenzwangs gilt aber als ausgeschlossen, was angesichts der personellen Verstrickungen der Akteure mit der bisherigen Corona-Politik nicht überraschen kann.

Die Scholz-Regierung deutet weiter die dauerhafte Einführung von neuen Willkürmaßnahmen abhängig von der Jahreszeit an. In Analogie zum jahreszeitlichen Wechsel der Autoreifen meint Scholz: „Wir haben jetzt Sommerreifen drauf, wenn ich das Beispiel so wählen darf. Es geht darum, dass wir die richtigen Winterreifen bereit haben, wenn es darauf ankommt. Und falls es eine sehr eisige Landschaft wird, brauchen wir dann vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten, um dann sicher voranzukommen“. Das Scholz seine „Untertanen“ gedanklich mit Nutzgegenständen verbindet ist bezeichnend, aber erwartbar angesichts der Schädlichkeit der geforderten Maßnahmen.