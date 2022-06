Hörbuch: National, revolutionär, sozialistisch – Kapitel 4

Keine Bewegung kommt langfristig ohne eigenes Schrifttum aus. Täglich melden sich bei uns neue Deutsche, die aus dem Koma des Materialismus und der Dekadenz aufgewacht sind, die den Volksverrat des Systems und die uferlose Überfremdung unserer Heimat erkannt haben und den Kampf dagegen aufnehmen wollen. Jung und Alt, Frauen und Männer, Deutsche, die bereits in nationalen Strukturen aktiv gewesen sind, und völlig neue Aktivisten treten in unsere Reihen ein und bringen, neben Idealismus, oftmals unterschiedliche Vorstellungen und Gedanken mit. Stets war es Anspruch unserer Partei, nicht einfach nur eine Protestmöglichkeit zu sein. Vom allerersten Tag an sprach Der III. Weg sich für den Grundsatz aus, eine wahrhafte Weltanschauungspartei zu sein. Während diese den Kämpfern der ersten Tage nicht erst erläutert werden musste, sondern von diesen gelebt wurde, ist es nun so weit, dass wir diese Geisteshaltung einer immer größeren Zahl von Mitgliedern, Freunden und Sympathisanten darlegen wollen und auch müssen, um weiterhin unseren eigenen Ansprüchen zu genügen.

Als Ergebnis dieser Gedankengänge dürfen wir nun die erste Broschüre unserer Bewegung vorstellen, die unsere Grundlagen „national, revolutionär, sozialistisch“ auf 56 Seiten erläutert. Es ist ein weiterer Schritt vorwärts von der kleinen Kampfgemeinschaft hin zur großen Bewegung. Deutschland und die Völker Europas sehen sich der größten Bedrohung ausgesetzt, die die Geschichte bisher kannte. Gleichzeitig drohen all jenen, die sich dem entgegen stellen, zahlreiche Widrigkeiten: Verfolgung durch die Repressionsapparate dieses Systems, Angriffe durch die linksextremen Kettenhunde der Herrschenden, soziale Ausgrenzung und sogar der Verlust der persönlichen Existenz. Einzig eine auf einem festen Fundament ruhende Weltanschauung und eine feste Gemeinschaft bietet die Grundlage, diesen Umständen zu trotzen. Die geistigen Voraussetzungen dafür liegen nun mit dieser Broschüre unserer Partei erstmals gedruckt vor.