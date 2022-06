Nach Messerangriff durch Ausländer an Schule: Flugblattverteilung in Esslingen

Am heutigen Nachmittag verteilten württembergische Aktivisten in Esslingen hunderte Flugblätter zum Thema „Kriminelle Ausländer raus!“. Grund für die Flugblattverteilung war eine bestialische Tat eines Ausländers, bei der der Täter eine 61-Jährige sowie ein siebenjähriges Mädchen mit einem Messer in einer Esslinger Schule schwer verletzte (siehe hier). Vor dem betroffenen Schulgebäude wurde symbolisch eine Kerze für alle Opfer von Ausländergewalt aufgestellt.

Auch in Zukunft werden unsere Aktivisten auf Ausländergewalt aufmerksam machen und stehen weiterhin für Württemberg BEREIT!