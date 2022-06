Verteilung der 2. Ausgabe der Lahn-Dill-Depesche im vollen Gange

In den letzten Wochen wurden mehrere Tausend Faltblätter der 2. Ausgabe der Lahn-Dill-Depsche in Gemeinden des Lahn-Dill Kreises verteilt. Darunter waren die Ortschaften Wetzlar Dalheim, Greifenthal, Greifenstein, Katzenfurt, Braunfels, Daubhausen, Dillheim, Oberwetz, Oberquembach, Klein-Altenstädten, Asslar und Ehringshausen.

Erst kürzlich hat der Lahn-Dill-Kreis beschlossen, vom 1. Juni bis zum 18. September 2022 in Schulen und Turnhallen des Landkreises auf Warmwasser und Heizung zu verzichten. Damit erhofft man sich Einsparungen von bis zu 100.000 Euro. „Es handelt sich um eine zeitlich befristete Sparmaßnahme, die angesichts der aktuellen Situation verhältnismäßig und zumutbar ist“, so Warmduscher Landrat Wolfgang Schuster (SPD). Nachdem in Hallen- und Freibädern schon Wassertemperaturen um einige Grad nach unten korrigiert wurden, sollen diese Maßnahmen ein weiterer schwerer Schlag gegen Putin und den Klimawandel sein. (Ausführlicher Bericht siehe hier