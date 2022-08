Dessau: Der III. Weg hilft

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ haben einem lokalen Kinderheim eine Sachspende in Form von Kleidung für verschiedene Altersstufen zukommen lassen.

Soziale Not wächst zur Krisenzeit

Auch in der Region Anhalt ist die soziale Not groß. Es gibt immer mehr junge Deutsche, die keine Arbeit finden und deswegen abwandern und gleichzeitig gibt es mehr Rentner, die im Müll nach Essen und Flaschen suchen, um über die Runden zu kommen. Erst vor wenigen Wochen berichtete „Der III. Weg“ davon, dass immer mehr Eltern sich das Essen für die Kinder in der Schule nicht mehr leisten können. Diese Kinder müssen in Dessau, im Herzen von Deutschland und Europa, Hunger leiden. Dieser Zustand ist unerträglich!

Soziale Revolution statt bürgerliche Reaktion

Unsere Bewegung „Der III. Weg“ ist nicht nur eine einfache Partei von Nationalisten. Wir verstehen uns viel mehr als völkische Weltanschauungspartei mit einem gesamtheitlichen Anspruch. Aus diesem Grund begrenzen wir uns nicht nur auf parteipolitische Tätigkeiten, sondern sehen uns als nationalrevolutionäre Bewegung, die eine Erneuerung Deutschlands auf allen Ebenen erwirken will. Die nationale Sache in unserem Land ist dabei untrennbar mit der sozialistischen Tat verbunden.

Die meisten Probleme der heutigen Zeit fußen auf den Auswirkungen von Liberalismus und Kapitalismus. Globalisierung, Massenüberfremdung und eine dekadente Ellenbogengesellschaft werden von diesem System dringend benötigt. Forderungen für einen Schutz der Umwelt und Heimat oder der Ruf nach einem friedlichen Ordnungssystem der Nationen in Europa verhallen im globalistischen System ohne nachhaltige Ergebnisse.

Wollen wir als freies Volk eine Zukunft, so bringt es nichts, mit den Volksverrätern über Reformen zu sprechen – wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Die Wurzel allen Übels ist der Liberalkapitalismus, der unter allen Umständen fallen muss, damit die Völker Europas und wir Deutschen wieder frei atmen können. Aus diesem Grunde stehen wir für einen starken Deutschen Sozialismus, fernab von ausbeuterischem Kapitalismus und gleichmacherischem Kommunismus ein. Ohne dessen konsequenten Aufbau wird es eine positive Entwicklung für Deutschland nicht geben. Somit verstehen wir uns als Nationalrevolutionäre und nicht als patriotische Reformpartei.

Für diesen tiefgreifenden Wandel bedarf es neben der Aufopferungsbereitschaft auch die konsequente Tat. Lippenbekenntnisse und nur lautstarkes Kritisieren reichen nicht aus. Wir handeln. Die bewusste und langfristige Unterstützung sozialer Projekte auf kommunaler Ebene stellt hierbei einen wichtigen Aspekt in der sozialen Arbeit unserer Partei dar. Die regelmäßigen Spenden an unsere Aktivisten vor Ort zeigen, dass es noch Menschen in der Region gibt, die allen Widrigkeiten zum Trotz hilfebedürftigen Deutschen Unterstützung zukommen lassen wollen. Wir werden diese Kräfte vor Ort weiter verzahnen, getreu dem Motto: „Vom Ich zum Wir!“.

Möchtest auch Du Teil unserer nationalrevolutionären Bewegung und Teil unserer solidarischen Gemeinschaft sein? Dann melde Dich unter: [email protected]