Infostände in Berlin (+Video)

Gleich mehrere Infostände unserer Partei „Der III. Weg“ wurden zur aktuellen Kampagne „Die wahre Krise ist das System!“ in Lichtenberg durchgeführt. Dutzende Aktivisten nahmen an den parallel stattfindenden Informationsständen in der Weitlingstraße, am Tierpark und an der S-Bahnhaltestelle Friedrichsfelde Ost teil. Hunderte Infobroschüren zum Thema konnten so in kurzer Zeit verteilt werden. Viele Gespräche mit der Berliner Bevölkerung machten unsere nationalrevolutionäre Bewegung und unsere aktuelle Kampagne bekannter.

Wohnungsnot, Mietwucher, Coronakrise, Energiekrise; die Einschläge kommen immer näher, das liberalkapitalistische BRD-System läuft langsam heiß und offenbart häufiger, als es den politischen Steigbügelhaltern aus den etablierten Parteien lieb ist, dass die grundlegende Ungerechtkeit nicht mehr zu vertuschen ist. Es findet eine noch nie dagewesene Vermögensverteilung von unten nach ganz oben statt.

Auf dem Altar der totalen Gewinnmaximierung werden immer weitere Gesellschaftsschichten geopfert und in die Existenzvernichtung getrieben. Nicht die „Coronakrise“, nicht die „Energiekrise“ oder der Krieg in der Ukraine sind schuld an der steigenden Armut in Deutschland, sondern ein zutiefst volksfeindliches Wirtschaftssystem, das nach immer neuen Möglichkeiten sucht, Geld aus den Taschen der Bürger zu ziehen.

Die wahre Krise ist das System und genau das muss bekämpft und dahin entsorgt werden wo es hingehört: auf den Müllhaufen der Geschichte. Es ist Zeit für einen Neuanfang, Deutscher Sozialismus jetzt!