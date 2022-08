In der 50. Ausgabe von „Revolution auf Sendung“ sind wir nach längerer Pause wieder live auf Sendung gegangen und haben mit einem Gast über die neugegründete Arbeitsgemeinschaft Katastrophenhilfe vom „III. Weg“ gesprochen. Die AG Katastrophenhilfe hat uns ihre in drei Themenfelder (Katastrophenfall, Überleben in Notzeiten, Vorsorge) untergliederte Arbeit näher erläutert und uns von der Notwendigkeit ihrer Arbeit berichtet.