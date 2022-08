Sachsen-Anhalt: 470 staatenlose Personen im Land

Die Zahl der staatenlosen Ausländer nimmt zu. Nach dem Ausländerzentralregister lebten mit Stand vom 31. Dezember 2021 insgesamt 470 dieser Personen in Sachsen-Anhalt.

Steigende Zahlen

In Sachsen-Anhalt machten sie zuletzt rund 0,4 % aller 127.670 Ausländerinnen und Ausländer aus. Im Jahr 2015 lag ihr Anteil noch bei 0,3 %. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ihre Zahl abnehmen wird. Durch die russische Kriegspolitik, die eine erneute Welle von Flüchtlingen und Pseudoflüchtlingen provoziert, wird die Anzahl wahrscheinlich noch steigen.

Als staatenlos gelten Personen, die nachweislich keine Staatsangehörigkeit eines Staates besitzen. In Sachsen-Anhalt waren sie durchschnittlich mit 29,9 Jahren jünger als die ausländische Bevölkerung insgesamt und hielten sich zudem durchschnittlich mit 8,1 Jahren bereits länger in Deutschland auf, als die ausländische Bevölkerung insgesamt.

In Deutschland lebten Ende 2021 insgesamt 27.940 staatenlose Personen. Dies stellte 0,2 % der Ausländer insgesamt dar.

Sofortige Rückführung jetzt

Mit dem in Deutschland geltenden Gesetz zur Verminderung der Staatenlosigkeit wird bei festgestellter Staatenlosigkeit durch die Altparteien ermöglicht, im Zuge der Ermessenseinbürgerung die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Die Überfremdung Deutschlands wird somit unvermindert vorangetrieben.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht hingegen für den Schutz unserer Heimat und für eine Asylpolitik, die klar zwischen echten Schutzsuchenden und volksfremden Zivilokkupanten unterscheidet. Illegale und kriminelle Ausländer sind dementsprechend in ihrem Herkunftsland zu repatriieren. Ist ihre Identität unbekannt, so sind alle Maßnahmen zu erbringen, damit der Staatenlose die nötigen Informationen preisgibt. Ist sein Herkunftsland bekannt, so kann er ebenfalls in dieses rückgeführt werden. Die bisherigen staatlichen Maßnahmen des herrschenden Systems fördern jedoch illegale Migration, Sozialbetrug und Asylmissbrauch und gefährden unser nationales Zusammenleben erheblich.