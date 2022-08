Thüringen: Ausflug an die Ebertswiese (+Video)

Am Sonnabend, dem 23. Juli 2022 wanderten Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei ”Der III. Weg” zusammen mit Sympathisanten auf die Ebertswiese (Bergsee) bei Floh-Seligenthal. Um 14 Uhr startete der naturbegeisterte Wandertrupp im Luftkurort Tambach-Dietharz.

Ab durch den Thüringer Wald

Queer durch den Thüringer Wald führte uns der abwechslungsreiche Weg zur Ebertswiese. Der Spitterfall in Tambach-Dietharz, mit 19 Metern Thüringens größter natürlicher Wasserfall, lag ebenfalls auf unserer Strecke. Es gibt nichts schöneres, als durch die wunderschönen Wälder unserer thüringer Heimat zu wandern und die Kraft der Natur zu spüren.

Auf der Ebertswiese angekommen

Nach gut zwei Stunden kam unsere Wanderschar auf der Ebertswiese an. Selbst die kleinsten Läufer zogen bis zum Ende durch und zeigten großes Interesse.

Am Ziel angekommen, genehmigten sich die ersten Wanderer eine Abkühlung im Bergsee. Der See (8-13 Meter tief) entstand durch das Betreiben eines Steinbruches. Als man beim Gesteinsabbau eine Wasserader anbohrte, bildete sich innerhalb weniger Tage aus dem Bergwerksloch der heutige Bergsee.

Sporteinheiten durchgeführt

Unsere Gemeinschaft führte während ihrer Wanderung verschiedene Sporteinheiten durch. Direkt am Bergsee wurden Sparrings durchgeführt. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, körperlich fit und wehrhaft zu sein. In naher Zukunft besteht auch die Möglichkeit, in unserem Bürger – und Parteibüro in Ohrdruf Sport zu treiben. Diese Möglichkeit stellen wir allen Deutschen, die es noch sein wollen, kostenlos zur Verfügung.

Letzte Station Bürger- und Parteibüro

Gegen 19:30 Uhr fanden wir uns in unserem Bürger- und Parteibüro in Ohrdruf (Marktstraße 11) ein, um den Abend entspannt und im Sinne der Gemeinschaft ausklingen zu lassen. Bei leckerem Bratgut und kühlen Getränken entstanden die verschiedensten Gespräche und Diskussionen. Bei guter heimischer Musik fanden sich auch noch einige Dartspieler zusammen, welche ihr Können unter Beweis stellten.

Fazit:

Unsere nationalrevolutionäre Bewegung in Thüringen wird weiterhin derartige Ausflüge anbieten und organisieren, um die notwendige Entspannung und Abwechslung in den politischen Alltag zu bringen.

Ihr wollt über unsere politische Arbeit nichts mehr verpassen? Dann folgt uns auf unserem Telegram-Kanal.

Für Thüringen: Bereit!