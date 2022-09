Interview mit der Albanian-Third-Position (ATP) – Teil 2/10

2. Allgemein genießen Albaner einer eher schlechten Ruf unter einigen Nationalisten in Deutschland. Oftmals wird behauptet, dass das Land unter der langen osmanischen Belagerung völlig islamisiert wurde und durch Vermischung mit den Osmanen auch seine Identität als indogermanische, europäische Nation verloren hat. Wie reagiert ihr auf solche Vorwürfe? Erlaubt uns vielleicht einmal einen Einblick in die Geschichte des albanischen Volkes.

Es ist wahr, dass Albaner derzeit einen schlechten Ruf genießen, aber das interessiert uns nicht wirklich, denn weit davon entfernt, einen seit langem bestehenden schlechten Ruf zu haben, ist er im Gegenteil ein sehr neuer und wird daher so schnell verschwinden, wie er auftauchte. Tatsächlich ist unser derzeitiger schlechter Ruf dem absolut unverdienten schlechten Ruf sehr ähnlich, den das deutsche Volk kurz vor 1914 in vielen europäischen Ländern genoss und der leider noch viele Jahre danach anhielt. Wir sagen „sehr ähnlich“, weil das deutsche Volk bis auf diese Jahre in der gesamten europäischen Geschichte einen sehr guten Ruf im Allgemeinen hatte und das gleiche gilt für die Albaner.

In der Tat haben zum Beispiel vor 1945 alle europäischen Autoren, die nach Albanien reisten oder Albaner in Europa trafen, unser Volk hoch gelobt (interessierte Leser können Autoren wie Edith Durham, Baron Franz Nopcsa, Rose Wilder Lane, Carleton Coon, Margaret Hasluck, Lord Byron, Guillaume Apollinaire nachlesen), und außerdem hatte damals niemand Zweifel an der europäischen Identität der Albaner (nicht einmal rechtsradikale Parteien). Außerdem können wir sogar hinzufügen, dass die Albaner zwischen 1945 und 1992 trotz kommunistischer Isolation immer noch einen ziemlich guten Ruf genossen: Die Chrysi Avgi selbst (die griechische rechtsradikale Partei „Golden Dawn“) veröffentlichte in den 1980er Jahren einen Artikel, in dem Albanien und Albaner in Hochachtung gehalten wurden! Abgesehen von einigen Fällen im Zusammenhang mit Kriminalität, die wir bedauern, betrachten wir unseren derzeitigen schlechten Ruf als größtenteils unverdient und resultierend aus einer oberflächlichen Kenntnis unseres Volkes.

Ein Einblick in die Geschichte der Albaner genügt, um den Deformationen eines oberflächlichen Wissens entgegenzuwirken. Wichtig ist es, sich an die Geschichte der Albaner zu erinnern, dass unser Volk seit der Antike auf dem Balkan präsent war: Unsere Vorfahren können mit den alten Dardanianern identifiziert werden, die in der heutigen Republik Kosovo lebten und laut neuesten Lehrmeinungen Proto-Albanisch sprachen (wie auch die Etymologie des Ethnonyms der Dardanier nahelegt), aber da einige südliche illyrische Stämme mit ihnen verwandt waren, wäre es besser, von unseren alten Vorfahren als Dardano-Illyrer zu sprechen. Wie auch immer, die Dardano-Illyrer waren ein indogermanisches paläo-balkanisches Volk, sie teilten viele Ähnlichkeiten mit anderen alten indogermanischen Balkanvölkern wie den alten Mazedoniern und Epiroten und sie hatten frühe Kontakte mit der hellenischen und römischen Zivilisation.

Später überlebte unser Volk die slawischen Invasionen des frühen Mittelalters und war bis zum Aufstieg des Osmanischen Reiches in seinem Land mehr oder weniger autonom (obwohl es über Jahrhunderte hinweg Teile verschiedener politischer Einheiten war). Der andere Punkt, den es in Bezug auf die Geschichte der Albaner zu beachten gilt, ist, dass die Freiheit, als sehr konservatives Volk gemäß unserer Identität, Bräuche und Tradition zu leben (etwas, das sogar in der Antike bemerkt wurde) immer an erster Stelle stand und immer das Hauptanliegen von uns blieb. Wer auch immer es verleugnete, wurde hart bekämpft. Dies wird durch Skanderbegs Kampf gegen das Osmanische Reich perfekt veranschaulicht. Als direkte Kämpfe nicht mehr möglich waren, wurde der Kampf um unsere Freiheit im Hochland fortgesetzt, wo unser Malësor unsere Tradition bewahrte, indem er dort frei und weit weg von der osmanischen Herrschaft lebte.

Um der offiziellen osmanischen sozialen und administrativen Organisation zu entkommen, indem sie sich in abgelegenen Gebieten isolierten, strukturierten sich die Albaner nach dem Prinzip von Blut und Boden: Die „Fis“ (auf Blut basierende Clans, ähnlich der römischen Gens oder Großfamilie) versammelten sich unter einem Banner, das abhängig war von dem Tal, in dem es lebte (und den Stamm repräsentierte, zu dem es gehörte), verwalteten sich selbst durch die „Kuvend“ (eine Versammlung ähnlich dem germanischen Thing) von lokaler oder nationaler Bedeutung (wie die Mat-Versammlung von 1594, die Dukagjin-Versammlung von 1601, die Kuçi-Versammlung von 1614) und basierte ausschließlich auf dem Kanun (dem uralten albanischen Gewohnheitsrecht).

Aus dem bisher Gesagten lässt sich leicht eine letzte wichtige Sache über die Geschichte Albaniens ableiten: Unsere Geographie macht es uns leicht, uns von allen Eindringlingen zu isolieren. Deshalb wurden unsere dardanischen Vorfahren spät vom Römischen Reich erobert, daher war Skanderbegs Kampf gegen das Osmanische Reich so erfolgreich und darum konnten unsere Identität und Traditionen so lange bis zu unserer Unabhängigkeit im Jahr 1912 und darüber hinaus überleben.

Natürlich ist auch die antialbanische Propaganda, zumindest zum Teil, für unseren derzeitigen schlechten Ruf verantwortlich. Aber es ist sehr dumm, sich selbst zu widersprechen, indem behauptet wird, wir seien sowohl die einzigen Europäer, die zum Islam konvertierten als auch gleichzeitig Nicht-Europäer, Kommunisten und muslimische Fanatiker usw. Was also die Behauptung betrifft, dass unser Volk vollständig islamisiert und mit dem osmanischen Volk vermischt wurde, bis zu dem Punkt, an dem es seine Identität als indogermanische Nation verlor, so ist dieser Standpunkt sehr bedauerlich und verrät wieder einmal oberflächliches Wissen und viele Verwirrungen. Tatsächlich fand in Albanien hauptsächlich keine Vermischung statt, weil die traditionelle albanische Gesellschaft dies verhinderte, indem sie die Bedeutung des Blutes betonte.

Um die bulgarische Anthropologin Antonina Zhelyazkova zu zitieren: „Die Bedeutung von Verwandtschaft, Clan und Bruderschaft hatte sich zu einem ernsthaften, reichen und verzweigten ideologischen System entwickelt, das auf dem Kanun von Lek und dem Kodex von Skanderbeg beruhte und jeden Versuch der Beherrschung durch eine andere Ideologie im Wertesystem der Albaner verdrängte. Die Fis oder die Bruderschaft duldeten keine Einflüsse, kein Eindringen fremder Elemente. Sie hatten sogar ihre eigenen Friedhöfe, auf denen kein Mitglied einer anderen Bruderschaft oder eines anderen Clans begraben werden konnte.“ Diese Realität zu leugnen, wäre so, als hätte Europa seine Identität als indogermanischer Kontinent verloren, weil die Massenbekehrungen zur judäischen Sekte, die als Christentum bekannt ist, es judaisiert hätten. Und wenn jemand behauptet, dass dies für Europa nicht der Fall war, warum sollte es dann für Albanien gelten? Wie Zhelyazkova schlussfolgert: „Offensichtlich war das unter den Albanern in der Zeit der osmanischen Herrschaft geltende Rechtssystem weit entfernt von den Dogmen des Sheriat-Rechts.“

Einige mögen auf eine angebliche außereuropäische Kolonialisierung in Albanien hinweisen, aber das war laut Zhelyazkova sehr unbedeutend: „In Albanien und im Kosovo […] trat die Kolonisierung spärlich auf und […] war auf die Ansiedlung von Vertretern der osmanischen Verwaltung und die Errichtung von Garnisonen beschränkt […]“; „Wo immer osmanische Siedler einzogen, wollten sie separate Kolonien gründen und relativ isoliert von der lokalen Bevölkerung leben.“; „Das Inventar der Bevölkerung in den zum Sancak [Gebiet] Shkodra gehörenden Katuns [Dörfern] belegen das absolute Fehlen osmanischer Bevölkerungsgruppen in dieser Region und die ethnische und religiöse Homogenität der dortigen Bevölkerung im späten 15 Jahrhundert.“; „Tatsächlich gab es im 17. und 18. Jahrhundert keine Kolonisierung im konkreten Sinne mehr. Die Migration der Osmanen aus Anatolien hatte schon lange aufgehört […]“. Und sie schlussfolgert logisch: „Offensichtlich zwang die Unmöglichkeit einer Kolonisierung der albanischen Länder durch Osmanen aus Anatolien die Autorität, sich auf den Dienst und die Loyalität der islamisierten indigenen Bevölkerung zu verlassen.“

Außerdem bestätigen genetische Studien diese historischen Tatsachen. An Albanern durchgeführte Studien zur genetischen Anthropologie haben nicht nur hervorgehoben, dass Albaner dieselbe genetische Abstammung wie alle anderen europäischen Völker haben, sondern auch, dass Albaner dieselbe genetische Abstammung wie die indigenen Siedler der Balkanhalbinsel haben. Das macht Albaner nicht grundverschieden zu anderen europäischen Völkern oder Nationen des Balkans. Darüber hinaus ergab eine kürzlich durchgeführte Analyse der autosomalen DNA, dass Albaner von einer kleinen und genetisch zusammenhängenden Bevölkerung abstammen, die sich in den letzten 1.500 Jahren kaum mit anderen Völkern vermischt hat. Die Analyse der autosomalen DNA ergab auch, dass Griechen und Mazedonier hauptsächlich mit Albanern gemeinsame Vorfahren teilen, mit denen eine Vermischung plausibler ist, als mit Türken. Sowohl genetische Studien als auch historische Fakten kommen also zu dem Schluss, dass Albaner tatsächlich zu 100 % Europäer sind und nichts anderes, und dies sollte ausreichen, um die Angelegenheit abzuschließen. Was sie aber künstlich offen hält, ist die Frage des Islam in Albanien.

Es ist merkwürdig, dass vor 1945 jeder in der Lage war, zwischen einem europäischen Muslim (also einer Person europäischer Rasse, die sich zum Islam bekennt) und einem Muslim aus anderen Teilen der Welt zu unterscheiden, aber nach 1945 sind nur wenige dazu in der Lage. Diese Verwirrung ist darauf zurückzuführen, dass westeuropäische Völker nach 1945 mit so vielen in Europa lebenden Nichteuropäern konfrontiert wurden: sie vermeiden es, auf die Rasse dieser wachsenden Zahl von Nichteuropäern hinzuweisen, die sie unterwandern, weil sie befürchten, als Rassisten bezeichnet zu werden. Was wie ein kluger Schachzug aussah, um den „sozialen Selbstmord“ zu vermeiden, war die vorzugsweise Fokussierung auf die Religion der Nicht-Europäer, welche die Europäer jedoch demographisch ersetzen. Aber am Ende ist diese Taktik zu defensiv gegenüber der politischen Korrektheit, während das Tabu der Rassenfrage und die nicht-muslimischen Nicht-Europäer, die die europäischen Nationen ebenso unterwandern, unberührt bleiben.

Die künstliche Natur dieses Problems zeigt sich auch in der falschen Assoziation von Religionszugehörigkeit und Rassenidentität. Dieser Fehler führt dazu, dass es im Fall Albaniens ohne Grund zu Verwirrung führt. In der Tat, wie könnte eine Religion mit einer Rasse in Verbindung gebracht werden, wenn die heutigen abrahamitischen Religionen wie das Christentum und der Islam universalistische Glaubensrichtungen sind, die Konvertiten unabhängig von Rasse und Geschlecht akzeptieren? Wenn muslimische Albaner aufgrund ihres offiziellen Glaubens keine rassischen Europäer sind, was ist dann mit Europäern, die das Christentum (ein Glaube, der aus derselben semitischen Wüste im Nahen Osten stammt wie der Islam) von der Antike bis heute angenommen haben? Sind Inkas oder Äthiopier Europäer, wenn diese sich zum Christentum bekennen? Natürlich ist die Antwort nein, und weil Rassenidentitäten sowohl vom Christentum als auch vom Islam geleugnet werden, kann niemand abrahamitische Religionen als Grundlage zur Definition von Rassenidentitäten verwenden. Und genau wie die Europäer durch eine Wendung der Geschichte eine nichteuropäische semitische Wüstenreligion annahmen, ohne dass dies ihre europäische Rassenidentität veränderte, nahmen die Albaner ebenfalls durch eine Wendung der Geschichte eine nichteuropäische semitische Wüstenreligion an, die ihre europäische rassische Identität nicht veränderte.

Einige mögen als Rechtfertigung vorgeben, dass eine Religion mit der Rasse verbunden ist, die sich mehrheitlich zu ihr bekennt, aber nach dieser Logik und dem gegenwärtigen Trend wird das Christentum dank der Demographie Afrikas bis zum Ende des Jahrhunderts offiziell eine außereuropäische Religion sein: es ist nur eine Frage der Zeit. Ebenso mögen einige so tun, als ob es auf die mit einer bestimmten Religion verbundene Mentalität ankomme. Wir möchten sie an das Zitat von Papst Pius XI., „Geistlich sind wir alle Semiten“, erinnern. Wenn außerdem die geistige Einstellung das wichtigste Element ist, können Albaner nicht als islamisiert angesehen werden, da verschiedene Autoren berichteten, dass die albanische Mentalität dem Islam fremd sei: Die englische Autorin Edith Durham erklärte 1909: „Die Lehren des Islam und des Christentums, die Sheriat und Kirchenrecht, alle müssen sich dem Kanon von Lek [dem Kanun] beugen.“ Und sie bemerkte auch: „Der Albaner ist immer ein Albaner.

Der moslemische Serbe und der moslemische Bulgare haben allen Sinn für Nationalität durch die mächtige Macht des Islam hinweggefegt. Sie gelten als die fanatischsten „Türken“ [Muslime] in Europa und werden von ihren christlichen Verwandten sehr gefürchtet. „Türke“, das kann man nicht stark genug betonen, bedeutet auf der Balkanhalbinsel Moslem und hat nichts mit Rasse zu tun. Viele ‚Türken‘ können kein Türkisch und sprechen reines Serbisch.“ Ebenso bemerkt die New American Encyclopaedia von 1867 (Vol. I): „Die Türken […] betrachten die Begriffe ‚Ungläubige‘ und ‚Albaner‘ gewöhnlich als synonym.“ Das war also die albanische Geisteshaltung gegenüber dem Islam und ist es immer noch für die meisten und erst recht, nachdem die Kommunisten Religionen verboten und den Atheismus durchgesetzt haben.

Um diese Frage abschließend zu beantworten, reicht selbst eine fünf-minütige Untersuchung aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Albaner tatsächlich in jeder Hinsicht Europäer und nur Europäer sind. Alle Behauptungen, die etwas anderes vorgeben, können weder vor genetischen Studien bestehen, welche Albaner unter den europäischen Völkern einschließen, noch vor den verschiedenen anthropologischen oder historischen Elementen, die der indogermanischen Identität der Albaner zugrunde liegen: wie unsere indogermanische Sprache (übrigens hat unsere Sprache mehr lateinische Einflüsse als türkische, im Gegensatz zum Serbischen – obwohl dies kein Grund wäre, sie oder ihre Sprache als außereuropäisch zu betrachten) oder die indogermanische, heidnische Weltanschauung, die unter unserer abrahamitischen monotheistischen Fassade vorhanden ist (und ähnlich vorhanden ist unter der offiziellen abrahamitischen Religion, der die Europäer offiziell angehören).

Obwohl die Maxime „Molti nemici, molto onore“ (Viel Feind, viel Ehr‘) in diesem Fall gelten könnte, raten wir stattdessen denjenigen mit einer ehrlichen Einstellung, die leider an die dummen Geschichten über Albaner glauben, die wir bisher besprochen haben, ihre Ansichten in Frage zu stellen, indem sie mehr über unsere Geschichte, Bräuche, Genetik, Linguistik usw. mit Hilfe von Büchern und Online-Konferenzen erfahren oder indem sie unsere Veröffentlichungen auf unserer Website verfolgen (oder uns sogar direkt kontaktieren). Ukrainische nationalistische Gruppen zum Beispiel taten dies einige Zeit vor dem Krieg in gutem Glauben und änderten ihre Meinung über Albaner völlig: Wir müssen ihnen diese intellektuelle Ehrlichkeit zugute halten! Und für diejenigen, die unseren Ruf immer noch beschmutzen wollen: Tut es zumindest aus triftigen Gründen, nicht aus Fantasien heraus…

