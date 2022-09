Köthen: „Das System ist die Krise“ – Demonstration (+Video)

In Köthen ging unsere Partei „Der III. Weg“ auf die Straße gegen System, Krieg und Krise. Hunderte Bürger beteiligten sich ebenfalls an dem Protest. Die Straßen waren voll mit wütenden Deutschen.

Krise auf allen Ebenen

Sachsen-Anhalt und Deutschland wurden in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder durch Krisen geschüttelt und ein Ende ist nicht in Sicht. Das liberalkapitalistische System ist dabei die wahre Krise und der Grund für all die Probleme im Lande.

Zur Zeit sind die Missstände mehr als gravierend. Es sind ca. ein Drittel der Schüler, wenn sie in die Schule kommen, motorisch und sprachlich nicht auf dem Stand, auf dem sie in dem Alter bei gesunder Entwicklung sein müssten. Dieser Umstand spricht Bände über die Zustände in unserem Land. Diese Defizite werden in den Schulen aber auch nur mittelmäßig verringert, da laut aktuellen Mitteilungen in Sachsen-Anhalt mehrere tausend Lehrer in Grund- und weiterführenden Schulen fehlen. Prügelnde Ausländer an einer Berufsschule in Köthen sind bei der Betrachtung der Probleme an den Schulen des Bundeslandes also nur die Spitze des Eisberges.

Aber auch die hausgemachte Energiekrise und die Hyperinflation fordern ihren Tribut. Steigende Preise auf allen Ebenen zerstören zahlreiche Existenzgrundlagen. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen sind hart betroffen und müssen Traditionsbetriebe für immer schließen.

Doch damit nicht genug. Die steigenden Kosten machen auch Senioren und Pflegebedürftigen arg zu schaffen. Die Preise für Plätze in Pflegeheimen und deren Leistungen steigen stark an.

Die Bürger im Land ächzen unten den explodierenden Kosten und wissen nicht, wo sie noch einsparen können. Besonders Lebensmittelbeschaffung, Baumaterialien und Kosten rund ums Wohnen rauben vielen Deutschen den Schlaf.

Und auch in der Land- und Forstwirtschaft sieht es nicht viel besser aus. Tote Monokulturen von Fichten stehen mal wieder im Harz in Flammen. Bauern können ihr Vieh durch Eigenernte nicht mehr ausreichend ernähren und Fremdfutter ist für einen Kauf zu teuer. Nun sprechen immer mehr Bauern sogar von Zwangsschlachtung des Viehbestandes.

Bereits diese kurze Auflistung zeigt, dass es auch in Sachsen-Anhalt an allen Ecken und Enden Konflikte gibt. Diese Probleme sind nicht durch den widerlichen amerikanischen und russischen Imperialismus verursacht, sondern durch Jahrzehnte des politischen Versagens der Altparteien und das widernatürliche Wesen des liberalen Kapitalismus, der Deutschland fest im Würgegriff hat und täglich mehr und mehr durchdringt bzw. zersetzt.

Zeit für Kurswechsel

Die Zeit ist reif für eine Wende. Eine revolutionäre Wende wird allerdings nicht in einem Monat oder über Nacht herbeigeführt, sondern muss über Jahre errungen werden.

Unsere Partei „Der III. Weg“ ist sich dem bewusst und arbeitet deswegen täglich an einem besseren Deutschland. Unser weltanschauliches Fundament und das Ziel, die Schaffung eines Deutschen Sozialismus, sind dabei die Grundpfeiler und der Erfolgsfaktor für die dauerhafte Veränderung.

Reines Kritisieren der herrschenden Klasse reicht nicht aus. Es bedarf konkreter Lösungsansätze, besonders für die Probleme der aktuellen Zeit.

Geh‘ mit uns am 2. Oktober in Plauen auf die Straße und zeig dem System, was Du von ihm hältst.