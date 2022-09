Reiseführer Deutschland – Die Ordensburg Vogelsang

In unserer neusten Audio-Vorstellung von Sehenswürdigkeiten aus unserem „Reiseführer Deutschland“ wollen wir euch die Ordensburg Vogelsang in der Eifel vorstellen. Die Ordensburg Vogelsang ist ein nationalsozialistischer Gebäudekomplex in der Eifel, welche zwischen 1936 und 1939 als Schulungsakademie für die Ausbildung des Führungsnachwuchses genutzt wurde. Heute ist das Areal öffentlich zugänglich und zählt zu den wenigen erhaltenen vollständigen Bauten nationalsozialistischer Architektur.

