Burgenlandkreis: Jugendherberge Nebra wird Asylunterkunft

In der Jugendherberge in Nebra werden laut Innenministerium, voraussichtlich bis März 2023, Menschen, die nach Asyl verlangen, untergebracht. 136 Asylforderer können dann dort mit Wachschutz und sozialer Betreuung leben. Die Herberge wird somit neue Außenstelle der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Halberstadt. Schaut man sich allerdings die Entwicklungen in Halberstadt an, so kann man für den Burgenlandkreis nur hoffen, dass Negativschlagzeilen nicht regelmäßig die Zeitung füllen werden.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für den Schutz unseres Volkes und wirklicher Flüchtlinge. Kriminelle und illegale Ausländer gehören abgeschoben.

Folgt uns bei Telegram und erhaltet täglich neue Informationen aus Sachsen-Anhalt!

https://t.me/unsachsenanhalt