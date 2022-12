Deutsche Jugend voran! – Jugendtag in Schweinfurt mit Gründung des NRJ-Stützpunktes Franken

Am Sonnabend, dem 3. Dezember 2022 kamen junge Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung im Bürger- und Parteibüro Schweinfurt zusammen, um gemeinsam den ersten Jugendtag der NRJ in Süddeutschland zu begehen. Aus dem Landesverband Bayern und aus Baden-Württemberg waren zahlreiche Jugend-Aktivisten angereist. Nach der Begrüßung des Leiters der NRJ in West und Süd ergriff der lokale Stützpunktleiter aus Mainfranken das Wort, um die Arbeit im Büro der Jugend näher zu bringen. Nach den einführenden Worten ging es auch schon ans Kochen. Gemeinsam wurde gesundes Essen zubereitet und die Zeit genutzt, um die ersten neuen Kontakte unter den Jugendlichen aus allen Ecken des Gebiets zu knüpfen.

Vortrag zur Abwehr von Angriffen

Nach dem gemeinsamen Mittagessen ergriff ein Referent das Wort. Bei einem Vortrag zum Themenkomplex „Abwehr von Angriffen“ wurden den jungen Streitern einige Kniffe und Tricks im Falle eines Angriffs nähergebracht. Auch beteiligten sich erfahrene Aktivisten an der Diskussion, um möglichst realitätsnahe Szenarien zu behandeln.

Die Pflicht ruft!

Keine Aktion ohne Theorie, aber auch die Aktion sollte an diesem Tag nicht zu kurz kommen. Nach einer Einteilung der Kräfte schwärmten die Jugend aus, um in Schweinfurt unzählige Flugblätter zu verteilen. Neben den Themen „Die wahre Krise ist das System“ und „Jugend voran!“ fanden unzählige Flugblätter zu unserem neuen Bürger- und Parteibüro den Weg in die Briefkästen Schweinfurts.

Vortrag zur Thematik Repression

Nach der Aktion ergriff wieder ein Referent das Wort und klärte die Zuhörer über die Repressionsthematik auf. Neben der staatlichen Repression wurde unter anderem auch die Repression im privaten Umfeld oder am Arbeitsplatz behandelt. Anhand von mehreren Beispielen und vorbeugenden Maßnahmen wurde die Jugend ideal geschult.

Einweisung in die sichere Verwendung von Mobiltelefonen

Zum Abschluss referierte noch ein erfahrenes Mitglied unserer Bewegung über den sicheren Umgang mit Mobiltelefonen, ehe man den Abend in gemütlicher Runde ausklingen ließ.

Jugend voran! – NRJ-Stützpunktgründung in Franken

Zur Feier des Tages konnte der erste NRJ-Stützpunkt in Süddeutschland ins Leben gerufen werden. Mit der Ernennung des zukünftigen Regionalleiters in Franken wurde die Stützpunktfahne überreicht. Das Aktionsfeld des NRJ-Stützpunktes Franken bezieht sich auf das Gebiet unserer regulären Stützpunkte Main- und Oberfranken, sowie Nürnberg/Fürth. Zur Gratulation ergriff der Regionalleiter der NRJ im Vogtland das Wort und erläuterte die Wichtigkeit der Jugendarbeit unserer Bewegung.

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!