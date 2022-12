Ebern: Eilkundgebung gegen Homo-Propaganda an Schule

Ursprünglich war am Friedrich-Rückert-Gymnasium für den 21. November 2022 ein Elternabend angekündigt, in welchem diesen die Homoindoktrination der Kinder in der Schule schmackhaft gemacht werden sollte. Durch den Widerstand der sich dagegen formierte und eine Kundgebung gegen die perverse Propaganda wurde der Eltern-Indoktrinationsabend unter dem bunten Zeichen der Regenbogenflagge abgesagt (siehe auch: Ebern: Homoindoktrination stoppen! und Ebern (Bayern): Kundgebung stoppt aggressive Homopropaganda!).

Beinahe schon konspirativ erfolgte die Verlegung auf heute, den 12. Dezember 2022. Doch auch hier gab es Widerstand aus der Bevölkerung. Mit einer kurzfristig angemeldeten Eilversammlung wurden die eingeladenen Eltern über die wahren Hintergründe der familienfeindlichen und aggressiven Homo-Propaganda informiert.

Über zwei Stunden hinweg wurde über Lautsprecher die perverse Agenda der Homo-Lobbyisten aufgeklärt. Zahlreiche Flugblätter zum Thema fanden Ihren Weg in die Hände besorgter Eltern. Gegenprotest war die gesamte Dauer über nicht zu vernehmen.