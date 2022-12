Mehrheit der Eltern hält BRD für ein nicht kinderfreundliches Land

Es ist ein vernichtendes, aber kein überraschendes Urteil über ein Land, dessen Regierungsmaßnahmen, egal unter welchem Kabinett, immer kurzfristiger auf den deutschen Volkstod hinarbeiten. Die klare Mehrheit von 75 % der in Deutschland lebenden Eltern mit Kindern unter 18 Jahren hält die BRD für ein kinderunfreundliches Land und beklagt sich zudem über die Qualität der schulischen Bildung und darüber, dass elterliche Erziehungsarbeit nicht genug anerkannt wird. Ganze 87 % meinen außerdem, dass politische Entscheidungen nicht genug die Bedürfnisse von Familien berücksichtigen. Seit dem Regierungsantritt der Ampelkoalition werden Projekte für Familien und Kinder noch stärker vernachlässigt und hinausgezögert, als das bereits unter der Merkel-Regierung der Fall war. Dafür macht man sich unter Rot-Grün-Gelb lieber für eine irrsinnige Minderheitenpolitik stark.

Vor allem während der Zeit der politisch gewollten Corona-Diktatur litt das Familienleben besonders erheblich unter Kita- und Schulschließungen, was dazu führte, dass viele Grundschulkinder nicht einmal den Mindestanforderungen im Lesen und Rechnen gerecht werden. Gerade einmal in drei Bundesländern lässt sich annähernd das Niveau von 2016 halten. So blickt mehr als die Hälfte aller Eltern mit Sorge auf die Qualität der Schulbildung. Vor allem vor dem Hintergrund fehlenden Nachwuchses zur Neubesetzung von Lehrstellen und Studienplätzen und der Heranbildung neuer deutscher Fachkräfte muss man diese Entwicklung als fatal bezeichnen, denn die Herrschenden aller politischen Lager von links bis rechts rufen dadurch um so lauter nach noch mehr Einwanderung und nehmen damit die Verdrängung und den Austausch des deutschen Volkes in Kauf.

Ein weiteres Problemfeld, das 58 % aller Eltern mit Sorge betrachten, sind die exorbitant gestiegenen Kosten für Einkäufe, Wohnen und Mobilität. Seit den deutlich einsetzenden Folgen der durch die EZB verschuldeten Inflationspolitik werden vor allem Familien, deren Wocheneinkäufe immer teurer werden und für welche die autonome Mobilität durch explodierende Spritpreise beinahe unerschwinglich wird, immer stärker finanziell belastet. Dazu kommen noch dramatisch gestiegene Baukosten und ein Mangel an Baumaterial, sodaß für die meisten Familien der Traum vom eigenen Heim in immer weitere Ferne rückt. Das wirkt sich auch auf den Wohnungsmarkt aus. Immer weniger neue, ausreichend große Wohnungen für kinderreiche Familien werden gebaut, während deutsche Familien um die wenigen verbliebenen Wohnungen mit Ausländerfamilien, deren Zahl durch die antideutsche Migrationspolitik unaufhaltsam zunimmt, konkurrieren müssen.

Unter dem Strich lassen die Herrschenden des Systems nichts aus, um das Leben für deutsche Familien so unerträglich und problematisch wie nur möglich zu machen, während man gleichzeitig alles dafür tut, damit sich die halbe Welt und sexuell entartete, gesellschaftliche Minderheiten in Deutschland „zu Hause“ fühlen. Kein Wunder also, dass immer mehr junge deutsche Menschen von Kinderwunsch und Familiengründung Abstand nehmen und sich lieber mit dem unbeschwerten Dasein als ungebundene Alleinstehende zufriedengeben, das ihnen weniger Sorgen und Probleme bereitet. Die BRD bringt uns den Volkstod! Darum rufen wir alle Deutschen, denen das Leben und die Zukunft unseres Volkes am Herzen liegen, dazu auf, sich der nationalrevolutionären Bewegung anzuschließen und gemeinsam für ein neues Deutschland zu kämpfen, in dem unsere Kinder mit dem Rückhalt eines volksverbundenen Staates gut behütet aufwachsen können.

