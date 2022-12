Weihnachtsinfostand in Berlin-Karow

Das Weihnachtsfest rückt näher und somit auch für viele Menschen der damit verbundene letzte Weihnachtseinkauf, um mit Essen und Getränken über die Feiertage zu kommen.

Für Berlins Nationalrevolutionäre die ideale Möglichkeit, nochmal wenige Tage vor den Festtagen mit vielen Berlinern ins Gespräch zu kommen und jenen Deutschen, die bereits vom System abgehängt wurden und von der Hand in den Mund leben, sowohl weltanschauliche Zukunftsperspektiven und unsere nationalrevolutionären Ziele näher zu bringen, als auch direkte Hilfe zu leisten. So gab es wieder einen Infostand mit kostenloser Kleider- und Spielzeugausgabe, der von einem nationalrevolutionären Weihnachtsmann begleitet wurde.

In diesen Zeiten, in denen immer mehr Landsleute zu Bürgern zweiter Klasse im eigenen Land deklassifiziert werden und täglich mehr Existenzen auf dem Altar der totalen Gewinnmaximierung geopfert werden, stehen wir an der Seite der Vergessenen unseres Volkes. Nach bald 74 Jahren BRD-Geschichte gibt es nicht weniger, sondern immer mehr Armut im Land und diese Armut betrifft alle Altersgruppen, egal ob jemand 47 Jahre geschaffen hat oder als Kind hungrig in der Schule sitzt. Denn es gibt immer noch über eine Million Kinder in diesem Land, die am Tag nicht mal eine warme Mahlzeit bekommen. Etablierte Regierungsparteien hingegen leisten derweil gebetsmühlenartig Danksagungen an ehrenamtliche soziale Einrichtungen, die sich der Armut so zivilcouragiert entgegenstemmen.

Jene volksfeindlichen Politiker haben sich nicht zu bedanken, sondern sollten sich lieber für ihr jahrzehntelanges Versagen entschuldigen und abtreten. Mit Steuergeld gut ausstaffiert können solche Charaktere gerade zur Weihnachtszeit dem Volke wieder den Nächsten vorspielen, um dann zum Weihnachtsfest im Reichenghetto gut bewacht zu verschwinden. Bleibt zu hoffen, dass unser Volk nicht tatsächlich an kollektiver Vergesslichkeit leidet und diese „Volksvertreter“ bei der nächsten „Legitimation“ entsprechend abgestraft werden.

Unsere Informationsstände mit dem nationalrevolutionären Weihnachtsmann sind für dieses Jahr zwar in der Hauptstadt abgeschlossen – die Aufklärungsarbeit und unser Kampf für ein gerechteres Deutschland werden jedoch auch 2023 weitergehen!

Fürs Vaterland – bereit!

Fürs Volk – bereit!

Für die Heimat – bereit!