Protest gegen geplante Asylunterkunft in Laußig (Nordsachsen)

Nie abgebrochen ist der Asylansturm auf Deutschland und im Schlepptau echter Flüchtlinge aus der Ukraine verschlägt es auch weiterhin zahlreiche Scheinasylanten und außereuropäische Immigranten in unsere Heimat. Vor allem in Sachsen regt sich dagegen Protest in der Bevölkerung. So geschehen in der Kleinstadt Laußig in der Nähe der Kurstadt Bad Düben in Nordsachsen, wo sich vergangene Woche rund 280 Menschen gegen die geplante Eröffnung eines Asylantenheims versammelten.

Unter lautstarkem Protest und „Wir wollen keine Asylantenheime“-Rufe zog die Menge vor das Rathaus und forderte den parteilosen Bürgermeister Lothar Schneider zu einer Stellungnahme auf. Dieser verstieg sich hingegen bei einer Megafon-Ansprache aus dem Fenster des Gemeindehauses zu Ausflüchten und zu Beschönigungen der bereits angespannten Lage, indem er unter anderem behauptete, dass es noch keine konkreten Pläne zum Bau des Heimes gäbe. Die aufmerksamen Bürger der Gemeinde Laußig konnten jedoch bereits beobachten, wie Bauarbeiten an der Asylantenunterkunft im Gange sind und damit seine Lügen schnell entlarven.

Wie schnell es mit der beschaulichen Idylle des kleinstädtischen Lebens auf dem Land zu Ende sein kann, wenn volksfremde Belagerer aus dem orientalischen Raum in eine Ortschaft einquartiert werden, veranschaulichen erschreckende Berichte aus einer Kleinstadt in Oberbayern, in der sich Einbruchserien, sexuelle Belästigungen und sogar die Störung einer Trauerfeier durch Ausländer aneinanderreihen. So weit wollen es die Bürger in Laußig offensichtlich nicht kommen lassen, welche ihre Sorgen über ihre Kinder und Frauen lautstark zum Ausdruck brachten, die der Asylantenmeute schutzlos ausgeliefert wären.

„Tritt zurück“ war das Letzte was Bürgermeister Schneider noch zu Hören bekam, bevor er sich wieder hinter seine verschlossenen Fenster verschanzte. Doch der Protest wird nicht abreißen, solange die herrschenden Lokalpolitiker sich weiter zu Erfüllungsgehilfen der volksfeindlichen Umvolkungsclique in Dresden und Berlin machen. Auch die nationalrevolutionäre Bewegung wird die Vorgänge in Laußig weiter im Blick behalten!