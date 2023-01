Spenden in Erfurter Tierheim abgegeben

In Thüringen bietet die Partei „Der III. Weg“ ganzjährig im Bürger- und Parteibüro in Ohrdruf eine Tiertafel an.

Hier können ganzjährig Spenden abgegeben und auch bei Bedarf abgeholt werden.

Zusätzlich gab es zum Jahreswechsel auch wieder die bekannte Aktion „Tierfutter statt Böller“.

Heute konnten die Spenden im Tierheim in Erfurt/Stotternheim abgegeben werden.

Es wurde sich bewusst für das Tierheim in Erfurt/Stotternheim entschieden, da in der Landeshauptstadt vergangenen Jahres 61 Hunde beschlagnahmt wurden.

Die 61 Tiere waren qualvoll eingesperrt.

Der Gesundheitszustand war allgemein sehr schlecht.

Tierschutz verpflichtet!

Auch in Krisenzeiten!

Werde auch Du aktiv!

Spenden können ganzjährig in unserem Bürger- und Parteibüro, Marktstraße 11 in 99885 Ohrdruf abgegeben werden.

