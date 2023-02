Nationalrevolutionäre Streifen in Berliner Parkanlagen

Die nationalrevolutionäre Jugend (NRJ) Berlin/Brandenburg war an den letzten Wochenenden verstärkt in sämtlichen Berliner Parkanlagen unterwegs, so z. B. im Volkspark Friedrichshain und im Treptower Park. In diesen sogenannten „grünen Oasen“ der heruntergewirtschafteten Hauptstadt trifft sich immer offener eine von Drogen verseuchte Jugendszene. Neueste Statistiken aus der Republik belegen, dass bereits mehr als die Hälfte – nämlich 50,8% – aller Jugendlichen schon einmal Drogen konsumiert hat. Bei der gesellschaftpolitischen Entwicklung in diesem Land eine logische Konsequenz mit unabsehbar negativen Folgen für alle. Wir Nationalrevolutionäre lehnen den Konsum von Körpergiften jeglicher Form generell ab.

Die Metropole Berlin ist zusätzlich eine Oase für Drogendealer und kriminelle Ausländerstrukturen.

Wir gehen direkt in die Kieze und Parks der Stadt und sprechen junge Deutsche gezielt an, um unsere alternative Lebensart vorzustellen und darauf hinzuweisen, was in diesem System für Schäden am Menschen erzeugt werden. Man kann seinen Körper auch sinnvoll nutzen, was jedoch einen gesunden Geist voraussetzt. Unser weltanschauliches Fundament hilft uns dabei, sich entsprechend auszurichten. Es gibt noch eine Jugend, die anders ist als der BRD-Mainstream – eine mit Perspektiven und Hoffnung, Stärke und einer Weltanschauung beruhend auf naturgesetzlichen Grundlagen. Diese ist nationalrevolutionär und drogenfrei!

Eure NRJ Berlin/Brandenburg