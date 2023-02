Strukturaufbau im Osten von Sachsen-Anhalt

Unsere nationalrevolutionäre Partei Der III. Weg treibt auch im Osten des Bundeslandes Sachsen-Anhalt den Strukturaufbau weiter voran. Der Fokus unserer Mitglieder und Unterstützer richtete sich im Januar dabei primär auf die Region Anhalt.

Neujahrswanderung im Harz

Auch 2023 sind wir bestrebt, unsere Gemeinschaft zu stärken und die Heimat praktisch erlebbar zu machen. Aus diesem Grund führten Mitglieder unserer nationalrevolutionären Bewegung eine gemeinsame Neujahrswanderung in der Region „Rübeland“ im Harz durch. Die 10 km lange Rundwanderung wurde bei stürmischem Wetter in Gemeinschaft mit Hunden, Kindern und Sympathisanten unserer Bewegung absolviert.

Volksaufklärung in Sachen Umweltschutz in Dessau-Roßlau

Der Zirkus „Karl Altoff Köllne“ gastierte Anfang Januar 2023 in Dessau-Roßlau. Auf dem Programm standen auch Dressuren von Wildtieren. Laut offiziellen Quellen haben sie knapp 30 Tiere, darunter Hunde, Esel, Alpakas und Dromedare. Unsere Aktivisten machten im Januar mit einer Flugblattaktion dagegen mobil und setzten sich für den aktiven Umweltschutz und ein generelles Halteverbot von Wildtieren im Zirkus ein.

Anlässlich einer „Fridays for Future“-Aktion vor dem Bauhaus Museum Dessau verteilten Mitglieder unserer Partei „Der III. Weg“ Flugblätter an interessierte Bürger und machten damit Ende Januar auf unsere nationalrevolutionären Ansichten im Umweltschutz aufmerksam.

„Soziale Gerechtigkeit statt Krise“ – Aktiv in Köthen

Bei einer regierungskritischen Demonstration mit einer dreistelligen Teilnehmerzahl in der Bachstadt Köthen, beteiligten sich im Januar auch Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei Der III. Weg und stellten unsere Standpunkte dar.

Ein Mitglied unserer Bewegung hielt hierzu eine kurze Rede und ließ keinen Zweifel daran, wer an Jugendarbeitslosigkeit, Fachkräftemangel, Perspektivlosigkeit, Preisexplosionen, Pleitewelle und Altersarmut die Schuld trägt. Das System des liberalen Kapitalismus ist die Krise und Wurzel von Repression, Unrecht und juristischer Ungleichheit in der Republik! Die soziale Frage, die sich dadurch stellt, ist auch stets eine revolutionäre. Unsere Partei mit unserem Deutschen Sozialismus ist die langfristige Lösung für unser Volk und unsere Jugend. Aus diesem Grund nutzten die Aktivisten auch die Gelegenheit, um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und unsere Jugendorganisation (NRJ) vorzustellen.

„Die wahre Krise ist das System“ – Verteilaktion im Landkreis Wittenberg

Junge Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung Der III. Weg verteilten Mitte Januar hunderte Flugschriften unserer bundesweiten Kampagne „Die wahre Krise ist das System“ im Landkreis Wittenberg und informierten darüber, dass das liberalkapitalistische System der Feind unseres Volkes ist.

