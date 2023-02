Ukraine: US-Präsident bot Putin Teile der Ukraine an (+Video)

Im Januar 2023 soll der CIA-Chef William Burns laut mehreren Zeitungsberichten auf Geheiß des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden der Ukraine wie auch dem Kreml ein Angebot unterbreitet haben. Bei dem ominösen Friedensvertrag soll es sich um folgendes Angebot handeln: Land gegen Frieden, es seien rund 20% des ukrainischen Territoriums und somit in etwa die Größe des Donbass im Gespräch gewesen – wie die NZZ unter Berufung auf ranghohe deutsche Außenpolitiker berichtete.

Beide Länder lehnten ab. Die Ukrainer, weil sie verständlicherweise nicht bereit sind, ihr Land teilen zu lassen. Die kremlschen Horden, weil sie davon ausgehen, den Krieg auf lange Sicht doch noch zu gewinnen.

Joe Biden sei demnach bereit gewesen, Teile der Ukraine für eine Beendigung des Krieges an Russland abzugeben. Ob das nun hundertprozent den Tatsachen oder der Wirklichkeit entspricht, lässt sich im Moment schwer sagen – doch sollten sie das, wäre Biden mit dieser Haltung in Washington scheinbar nicht alleine. Eine Studie eines renommierten Instituts in den Staaten kommt zu dem Schluss, dass im weißen Haus „die Vermeidung eines langen Krieges für die Vereinigten Staaten eine höhere Priorität“ habe, als der Ukraine „die Kontrolle ihres gesamten Territoriums“ zu ermöglichen.

Auch dies würde wieder einmal im Kontrast zu der allgegenwärtigen Meinung von einem Großteil der politischen Rechten stehen, welche den Westen als den totalen Aggressor sieht und Russland als den sanften Bär, welcher sich doch nur in seinen Grenzen bedroht fühlt und deshalb die Zähne zeigt. Auch würde sich wieder einmal bestätigen, wie imperialistische Großmächte wie die Russische Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika untereinander um die Völker Europas und der Welt feilschen!

Zwei interessante Vorträge mit anschließender Fragerunde unter dem Motto „Der Ukrainekrieg und die Neue Globale Machtstruktur“ des Austrian Institute For European and Security Policy wurden vor wenigen Tagen auf youtube gestellt. Auf der Veranstaltung vom 26.01.2023 in Wien waren Werner Fasslabend (President AIES, BM f. Landesverteidigung a.D.) und Markus Reisner (Oberst des Generalstabs; Kommandant der Garde) zu Gast.