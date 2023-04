Ein Gastronom in Olsberg erteilt allen Bundesgrünen ein Hausverbot!

Dass es im Hochsauerland oftmals markiger zugeht als in vielen anderen Teilen der bunten Republik, dürfte hinlänglich bekannt sein. Mittelstand und Gastronomie liegen nicht selten in familiärer Hand und so verwundert es auch nicht, dass man bodenständiger und der Realität näher ist als die meisten Bundespolitiker. Doch auch hier ist es nicht an der Tagesordnung, neben den heimischen Publikationen ebenso im Focus und sogar in der BILD erwähnt zu werden.

Doch was war geschehen?

Der Hotelbesitzer des „Bigger Hof und des Restaurants Platzhirsch“ in Olsberg macht seinem Ärger Luft. Gegenüber dem Focus sagte er, dass sich die Energiepreise verdreifacht haben und die Verantwortlichen jetzt auch mal Gegenwind erfahren sollten. In der BILD-Zeitung ergänzte er seine Aussagen unter anderem mit folgenden Zitaten „„Ich habe nur geschrieben, was ich denke. Mir geht die gesamte Bundespolitik zurzeit auf den Geist. Es wird alles teurer. Alle Unternehmer sind unzufrieden, es funktioniert doch nichts mehr.“

Dieser Auffassung können wir uns nur anschließen, denn im Gegensatz zu manchen linksgrünen Politutopisten und Pseudodemokraten, die gerne mit „Kein Bier für Nazis“ und ähnlichen ihre geistige Armut vorführenden plakativen Äußerungen werben, um auf die in ihren Augen negativen Auswirkungen Andersdenkender auf die Gesamtgesellschaft hinzuweisen, haben hier Menschen mit tatsächlichen bis hin zu existenzbedrohenden Auswirkungen dieser hirnverbrannten Politik zu kämpfen.

Uns ist natürlich bewusst, dass es nicht nur die Grünen sind, die an der fortlaufenden Deindustrialisierung der BRD schuld sind, sondern mehr oder weniger alle sogenannten Volksparteien, die sich von ihnen treiben lassen. Den Atomausstieg hatte die angeblich konservative CDU unter Merkel bereits im Jahr 2011 als erste Partei beschlossen. Deshalb sollten wir auch nicht müde werden, die widerliche Doppelmoral von CDU/CSU anzuprangern, welche sich mittlerweile in gefühlt jeder Diskussion so positionieren, als wäre die Energiepreispolitik alleine Schuld der Ampelkoalition. Wir können abschließend nur dafür werben, die Lokalitäten dieses Olsberger Gastronomen aufzusuchen und somit unsere Solidarität zeigen. Bleibt zu hoffen, dass die Grünen, welche bei der Olsberger Landtagswahl 2022 lediglich 8,3 % der Erststimmen erhielten, vielleicht irgendwann in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwinden.

Der nächste Wanderausflug vom Stützpunkt Sauerland-Süd ist jedenfalls geplant, denn ein solcher Mut soll sich auszahlen und Vorbild für weitere Gewerbetreibende sein.

