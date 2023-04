Gedichteinsendung zum Geburtstag von Immanuel Kant

Am 22. April 1724 wurde ein Kind geboren, sehr dünn und schwächlich,

der Körper so matt, es wirkte gar zerbrechlich.

Doch in diesem kleinen Leib, da schlummerte ein Riese,

er wird die Welt verändern, mit Logik als Devise.

1732 besucht Franz Albert Schulz das Kant ́sche Haus,

er ist Garnisonsprediger und bleibt zum Schmaus.

Er bemerkt sogleich Immanuel,

ihn hier zu lassen wäre fehl!

Franz bietet an „komm auf mein Gymnasium,

ich nehme dich mit, deiner Klugheit wegen drum.“

Die Eltern sind gar sehr erfreut,

diesen Entschluss haben sie niemals bereut.

1740: Immanuels Intelligenz ist überragend, er besteht,

ein glänzender Schüler und nun zur Universität.

Doch hier beginnt für ihn ein schweres Leben,

er hat kaum Geld, lebt arm, ist viel am streben.

Mit seinen Freunden tauscht er gegenseitig die Kleidung,

dies enge Band schützt vor seelischer Verarmung.

Aber das Schicksal trifft mit einem Mörderschlag,

die Mutter stirbt, das Leben wird grau und karg.

Immanuel stürzt sich fieberhaft ins Lernen der Philosophie,

sowie Logik, Jura, Mathe, Astro- und Physiologie.

Fleißig und eisern wälzt er die komplizierten Bücher,

März 1746, der Vater, er war Sattler, wird eingehüllt in Leichentücher.

Auch dieser Schicksalsschlag hinterlässt eine tiefe Wunde,

die bittere Erkenntnis, für jeden kommt einmal die letzte Stunde.

1747 zieht er nach Judtschen, ein Dorf mit 25 Höfen,

gedankenversunken beim Spazieren, beginnt er das Leben zu prüfen.

1750 beim Rittergut Major Hülsen bekommt Kant eine Stellung als Hauslehrer,

er lebt jetzt auf Groß–Arnsdorf und wird 1754 zum Rückkehrer.

Seiner alten Heimat Königsberg gehört sein Herz, er kehrt zurück,

hier an der Universität versucht Kant 1755 sein Glück.

Als Dozent hält er viele Vorlesungen mit großem Zuspruch,

die Säle und Flure sind überfüllt vom ganzen Besuch.

1762 „Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes“,

dieses hoch analytische Buch macht ihn berühmt, ist ein Zeichen seines Schaffens.

1770 wird er Professor für Logik und Metaphysik,

er ist ein Gigant des Wissens und Tiefblick.

Seine kritischen Bücher sind wie Sprengstoff für die Welt,

Kant zerreißt den alten Glauben und sagt was wirklich zählt.

Seine Logik setzt neue Maßstäbe mit viel Gewicht,

er säubert das alte Denken und eröffnet uns eine neue Sicht.

1804 wurde dieser menschliche Riese zu den Ahnen abberufen,

durch seinen „kategorischen Imperativ“ hört man Kant noch immer rufen.

Geboren: 22. April 1724 in Königsberg

Zu den Ahnen abberufen: 12. Februar 1804 in Königsberg