Vorankündigung: Revolution auf Sendung #052 – Im Gespräch mit der NRJ

In der 52. Ausgabe von „Revolution auf Sendung“ wollen wir mit einem Vertreter der Nationalrevolutionären Jugend (NRJ) des „III. Weg“ sprechen und viele Fragen um die Gruppe selbst aber auch über die Jugend im Allgemeinen durchgehen.

Selbstverständlich gehen unsere Moderatoren auch wieder auf die parallel zur Sendung gestellten Fragen im Chat ein. Hinzu kam noch eine Vorstellung einer Sehenswürdigkeit und eines Kinofilms. Abgerundet wird dies alles mit vielseitiger Musik.

“Revolution auf Sendung” – 23. April 2023 – 20:00 Uhr

Die Sendung kann ohne eine Registrierung bei TELEGRAM live oder im Nachgang angehört werden. Möchte man aber während der Live-Sendung Fragen im zur Sendung gehörenden Chat platzieren, muss eine kostenfreie Anmeldung bei telegram.org erfolgen. Nutzt also die Möglichkeit, Fragen an unseren Gesprächspartner zu stellen! „Revolution auf Sendung“ wird in aller Regel einmal im Monat gesendet.

Livesendung wird ausgestrahlt auf Telegram unter: https://t.me/RevolutionAufSendung und auf Odysee unter https://odysee.com/@RevolutionAufSendung:8

