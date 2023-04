Zirkel 451: Legion der Aufrechten – Frankreichs Freiwillige an der Ostfront

In dieser Buchbesprechung stellen wir euch das Buch „Legion der Aufrechten – Frankreichs Freiwillige an der Ostfront“ von Saint-Loup vor.

Saint-Loup ist das Pseudonym des Franzosen Marc Augier, der selbst in der großen Front gegen den Bolschewismus gedient hatte. Es handelt von der Geschichte der französischen Freiwilligen der „Legion des Volontaires Francaise“ (L.V.F.). Franzosen, die sich aus verschiedenen Motiven zum Kampf gegen den Bolschewismus gemeldet haben. Von der Aufstellung der Einheit 1941 in Versailles, über den Kampf vor Moskau, den Partisanenkrieg, bis hin zur Überführung der Einheit in die Waffen-SS-Division Charlemagne, die zu den letzten Verteidigern Berlins gehörte. Doch hört selbst!