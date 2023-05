Aue: Kriminelle Ausländer raus!

In den vergangenen zwei Wochen waren Aktivisten vom Stützpunkt Westsachsen wiederholt im erzgebirgischen Aue unterwegs, um dabei unzählige Flugblätter an die Auer zu verteilen. Nachdem am 28. April ein Syrer seine Frau brutal erstochen hat, wurde gezielt Infomaterial mit der Forderung nach der sofortigen Ausweisung krimineller Ausländer verbreitet.

Denn auch wenn es in diesem Fall offensichtlich eine Beziehungstat war, so zeigt sich doch wieder einmal auf erschreckende Weise, welches Gewaltpotential viele Asylanten in sich tragen.

Daher kann es nur heißen: Kriminelle Ausländer sofort abschieben!