Potsdam-Golm: Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen!

Nationalrevolutionäre Aktivisten des Stützpunkts Potsdam-Mittelmark unserer Partei Der III. Weg nahmen die Ansiedlung von Asylanten im Stadtteil Potsdams zum Anlass, den Anwohnern vor Ort unter die Arme zu greifen, sich gegen diese volksfeindlichen Angriffe der BRD-Politik zu wehren. Sichtlich erschrocken vor aufbegehrenden Bürgern, nahmen Systemmedien die volkstreuen Aktionen zum Anlass, das Einstehen für die eigene Heimat zu verteufeln. Dabei bissen sie freilich auf Granit, die Anwohner in Golm lassen nicht locker und wir auch nicht!

Nationalrevolutionäre Flugblattverteilung – Schnappatmung bei BRD-Politik

Wenn ein Flugblatt für Aufsehen sorgt, dann bist du in der BRD. Wenn es dazu aufruft, für Recht und Ordnung im eigenen Land zu sorgen und die Empörung noch größer wird, bist du in Potsdam. So vor kurzem geschehen, als Aktivisten unserer Partei mehrere hundert Flugblätter in Golm verteilten.

Die legitime Forderung, kriminelle Ausländer abzuschieben und die Grenzen dicht zu machen, sorgte für Schnappatmung bei den Regierenden in Potsdam, zu allererst beim Oberbürgermeister Schubert (SPD).

Grund für die Aktion ist die weitere Unterbringung von mehreren hundert Asylanten im Stadtteil Golm. Ein Stadtteil, welcher zum Teil immer noch einen dörflichen Charme ausstrahlt und in dem sich viele Nachbarn noch beim Namen kennen.

Viele Fragen der Anwohner werden nicht beantwortet oder ausgesetzt, denn eines ist sicher, die Unterbringung von Fremden findet statt. Hierfür werden eigens Wohnungen geschaffen, auch wenn Naturschutzgebiete hierfür vernichtet werden, wie wir bereits HIER berichteten.

Potsdam, eine Stadt, dessen Mieten nur einen Weg kennen: steil nach oben. Dies sorgt für immer mehr Unmut unter den Anwohnern. Gerne reist Oberbürgermeister Schubert in ferne Länder, um die Stadt mit der Parole, es sei Platz für alle da, zu repräsentieren. Dass die Wahrheit eine andere ist, kann auch der SPD-Politiker nicht verleumden. Die jahrzehntelange Parole, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist eine Farce, denn seit eh und je sind rot/rote Bürgermeister in der Landeshauptstadt an der Macht.

Flugblattverteilung fortgesetzt

Um weiterhin Potsdamer Bürger zu erreichen, machten sich Aktivisten wiederholt auf den Weg in den Norden der Stadt.

Die Absicht war, den Anwohnern aufzuzeigen, dass die Versagerparteien verantwortlich sind für Altersarmut sowie die Misere in der Gesundheitspolitik. Sie verkaufen die Zukunft unserer Kinder, denn jeden Tag bekommen neue Fremde Zugang zum „Sozialsystem Deutschland“. Abgelehnte Asylforderer haben Anspruch auf Geldleistungen und bekommen oft noch eine Wohnung gestellt, während eine deutsche Familie bis zu einem Monatsgehalt für eine Wohnung aufbringen muss.

Die Teuerungsrate führt dazu, dass der gesunde Mittelstand heute schon nicht mehr weiß, wie morgen die Rechnungen bezahlt werden können.

Darum stehen wir für:

Bezahlbaren Wohnraum für alle Deutschen!

Verstaatlichung des Gesundheitswesen!

Jährlich angepasster Mindestlohn!

Potsdam und andere deutsche Städte werden nicht mehr zur Ruhe kommen, solange die Versagerparteien weiterhin an der Macht sind. Es gilt, dieses volksfeindliche System abzuschaffen, wenn das Volk und die Heimat noch eine Zukunft haben sollen.